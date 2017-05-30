خشکسالی و بیکاری مهمترین چالش شهرستان خوسف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی صبح سه شنبه در نخستین کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان اظهار داشت: شهرستان خوسف دارای ۲۷ هزار و ۵۹۹ نفر جمعیت بوده که از نظر جمعیت هشتمین شهرستان استان محسوب می شود.

وی بیان کرد: با این وجود هنوز هم در شهرستان نمایندگی بسیاری از ادارات و سازمان ها را نداریم و آنهایی که راه اندازی شده چارت سازمانی ناقص بوده و با چند کارمند اداره می شوند.

فرماندار خوسف با بیان اینکه شهرستان از نظر امکانات فرهنگی و اجتماعی کمبودهای بسیاری دارد، عنوان داشت: اگر به لحاظ امکانات پیشگیرانه در این حوزه نتوانیم شهرستان را تجهیز کنیم مطمئنا در حوزه آسیب های اجتماعی نخواهیم توانست موفق عمل کنید.

شفیعی با بیان اینکه سالن آمفی تئاتر فرهنگ و ارشاد خوسف بعد از ۱۲ سال هنوز نیمه تمام است، بیان داشت: علاوه بر این علی رغم وجود ۷۵ روستای بالای ۲۰ خانوار در سطح شهرستان تنها ۳۵ روستا دارای کانون فرهنگی و هنری هستند.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر بیشتر خانه های عالم در روستاها نیمه تمام یا بدون عالم هستند.

فرماندار خوسف از فعالیت هشت سازمان مردم نهاد در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: علاوه بر این در حال حاضر دو انجمن هنری در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

شفیعی با بیان اینکه شهرستان خوسف در شاخص های آسیب های اجتماعی از میانگین استان پایین تر است، بیان کرد: عمده مشکل و چالش شهرستان خشکسالی، بیکاری و مهاجرت فزاینده در شهرستان است.

وی ادامه داد: اگر نتوانیم در بخش اشتغال، بیکاری و مشکلات مهاجرت اقدامات موثری انجام دهیم معضل و آسیبی برای شهرستان های مجاور ایجاد خواهد کرد.