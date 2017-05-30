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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان:

سارق منازل شهروندان دشتستانی دستگیر شد

سارق منازل شهروندان دشتستانی دستگیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از دستگیری سارق حرفه‌ای منازل شهروندان دشتستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهر برازجان طی دو هفته گذشته، کارگروهی با محوریت پلیس آگاهی دشتستان  با مشارکت سایر یگان‌های انتظامی تشکیل و تلاش گسترده‌ای برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آغاز شد.

وی افزود: با تحقیقات میدانی انجام شده، شخصی به نام «ح-ر» شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ رضوی اظهار داشت: شواهد نشان می‌دهد متهم اقدام به سرقت‌های متعددی کرده که در تحقیقات و بازجویی تاکنون به دو فقره سرقت از منزل در شهرستان دشتستان اعتراف کرده است.

کد مطلب 3992629

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