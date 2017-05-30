سارق منازل شهروندان دشتستانی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهر برازجان طی دو هفته گذشته، کارگروهی با محوریت پلیس آگاهی دشتستان با مشارکت سایر یگانهای انتظامی تشکیل و تلاش گستردهای برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آغاز شد.
وی افزود: با تحقیقات میدانی انجام شده، شخصی به نام «ح-ر» شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ رضوی اظهار داشت: شواهد نشان میدهد متهم اقدام به سرقتهای متعددی کرده که در تحقیقات و بازجویی تاکنون به دو فقره سرقت از منزل در شهرستان دشتستان اعتراف کرده است.
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