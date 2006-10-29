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۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۱۹

/ گزارش مهر از بازار امروز طلا و ارز /

ثبات نسبي در بازار طلا و سكه

ثبات نسبي در بازار طلا و سكه

امروز قيمت طلا و انواع سكه در بازار نوسان چنداني نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هرگرم طلاي 18 عيار در معاملات روز جاري  135 هزارو 500ريال مبادله شد كه نسبت به معاملات پايان روز گذشته 100ريال كاهش يافت.

قيمت هرگرم طلاي 17 عيار نيز درمعاملات روز جاري به 127هزارو 400ريال رسيد كه نسبت به روز گذشته نوسان چنداني نداشت.

همچنين امروز هر عدد سكه بهار آزادي طرح قديم يك ميليون و705 هزار ريال مبادله شد و قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح جديد نيز  يك ميليون و 380هزارريال بود كه نسبت به معاملات روز گذشته با افت خيز همراه نبود.

قيمت انواع سكه در بازار تهران در معاملات امروز به شرح زير است :

                                                خريد                             فروش

سكه بهار آزادي طرح جديد            1360000              1380000يال

سكه بهار آزادي طرح قديم           1690000                     1705000يال

نيم سكه                                  670000                      680000 ريال

ربع سكه                                360000                    370000ريال

همچنين قيمت ارزهاي اصلي در بازار ارز تهران به شرح زير است :

                                           خريد                                فروش

دلار                                    9224                          9233ريال

يورو                                     11708                        11803ريال

پوند                                     17472                          17577ريال

درهم امارات                           2507                             2517ريال

گفتني است، اين قيمت ها تا ساعت 13امروز معاملات بازار طلا و ارز تهران است.

کد مطلب 399263

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