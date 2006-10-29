ثبات نسبي در بازار طلا و سكه

به گزارش خبرنگار مهر، هرگرم طلاي 18 عيار در معاملات روز جاري 135 هزارو 500ريال مبادله شد كه نسبت به معاملات پايان روز گذشته 100ريال كاهش يافت.

قيمت هرگرم طلاي 17 عيار نيز درمعاملات روز جاري به 127هزارو 400ريال رسيد كه نسبت به روز گذشته نوسان چنداني نداشت.

همچنين امروز هر عدد سكه بهار آزادي طرح قديم يك ميليون و705 هزار ريال مبادله شد و قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح جديد نيز يك ميليون و 380هزارريال بود كه نسبت به معاملات روز گذشته با افت خيز همراه نبود.

قيمت انواع سكه در بازار تهران در معاملات امروز به شرح زير است :

خريد فروش

سكه بهار آزادي طرح جديد 1360000 1380000يال

سكه بهار آزادي طرح قديم 1690000 1705000يال

نيم سكه 670000 680000 ريال

ربع سكه 360000 370000ريال

همچنين قيمت ارزهاي اصلي در بازار ارز تهران به شرح زير است :

خريد فروش

دلار 9224 9233ريال

يورو 11708 11803ريال

پوند 17472 17577ريال

درهم امارات 2507 2517ريال

گفتني است، اين قيمت ها تا ساعت 13امروز معاملات بازار طلا و ارز تهران است.