به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان طی احکامی ۳ انتصاب جدید در این اداره کل را ابلاغ کرد.

سرپرست اداره مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش لرستان منصوب شد

بر اساس این گزارش، مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در حکمی علی اشرف حیدری را به عنوان سرپرست اداره مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش لرستان منصوب کرد.

علی اشرف حیدری که ۳۰ سال سابقه خدمت و کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی دارد؛ در کارنامه خود سوابقی چون کارشناس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، سرپرستی اداره حراست آموزش و پرورش لرستان، کارشناس تشکیلات و اردوهای آموزش و پرورش ناحیه دو خرم‌آباد، مدیریت آموزشگاه‌های ناحیه یک خرم‌آباد و معاون سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان را تجربه کرده است.

پیش از این حجت سپهوند به مدت ۸ سال ریاست این اداره را عهده دار بود که پس از ۳۲ سال خدمت در آموزش و پرورش به مقام بازنشستگی نائل آمد.

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان منصوب شد

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در حکم دیگری هاشم دالوند را به عنوان سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان منصوب کرد.

دالوند که کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دارد، در مدت ۲۵ سال خدمت در آموزش و پرورش به عنوان دبیر، مدرس مراکز آموزش عالی و کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد انجام وظیفه کرده است؛ وی از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و از جانبازان جنگ تحمیلی است و ۱۶ ماه سابقه حضور در جبهه جنگ حق علیه باطل را دارد.

پیش از این علی اشرف حیدری به عنوان معاون سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان انجام وظیفه می کرد.

سرپرست اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش لرستان منصوب شد

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان همچنین در حکم دیگری عنایت صادقی را به عنوان سرپرست اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش لرستان منصوب کرد. صادقی که کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی را دارد در طول ۲۵ سال خدمت در آموزش و پرورش سوابقی همچون دبیری و مدیری مدارس، سرگروه آموزشی درس ادبیات فارسی، کارشناس مسئول سنجش آموزش و پرورش لرستان و مدرسی مراکز آموزش عالی را تجربه کرده است.

پیش از این سید سلمان موسوی عهده دار این مسئولیت بوده است.

خدانظر دریکوند مدیر کل آموزش و پرورش لرستان پس از ابلاغ احکام انتصاب های جدید، تغییر و تحولات مدیریتی در آموزش و پرورش را رویش مدیریتی برشمرد و گفت: آنچه مهم است خدمت به اعتلای تعلیم و تربیت دانش آموزان و نسل آینده ساز جامعه است.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش با توجه به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اسناد بالادستی نظام مسیر حرکت خود را ادامه خواهد داد و در این راه خطیر تحت تاثیر حواشی قرار نخواهد گرفت.