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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۴

مدیر اداره منابع آب شهرضا:

۳۰ حلقه چاه غیر مجاز در شهرضا پلمب شد

۳۰ حلقه چاه غیر مجاز در شهرضا پلمب شد

اصفهان- مدیر اداره منابع آب شهرضا گفت: نزدیک به ۳۰ حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای امسال تاکنون در جنوب شهرستان شهرضا پلمب شده است.

محمدرضا اخلاصی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود ۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در جنوب شهرستان شهرضا که بیشتر آنها در دهستان کهرویه است، پر و جمع آوری شد.

وی بیان داشت: این اقدام مهم در راستای حفاظت از منابع آب و التزام به قانون، به همت کشاورزان و هماهنگی شورای حفاظت منابع آب شهرستان صورت گرفته است و در نوع خود می تواند اقدامی مشارکتی در این زمینه باشد.

مدیر اداره منابع آب شهرضا بیان داشت: سال گذشته در اقدامی داوطلبانه و مشابه حدود ۵۰ نفر از مالکان چاه‌های فاقد پروانه در دهستان کهرویه شهرضا چاه‌های خود را پر و جمع آوری کردند.

وی اظهار داشت: با توجه به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) چنانچه اشخاص بدون مجوز اقدام به حفر و بهره برداری از چاه و یا منبع آب دیگری می‌کند، علاوه بر ارجاع به شعب دادگاه حقوقی برای اعاده به وضع سابق و پرداخت جریمه تحت عنوان خسارت به آبخوان که ارقام سنگینی را شامل می شود، پرونده آنها به شعب کیفری برای اعمال قانون نیز ارسال خواهد شد.

اخلاصی اضافه کرد: چنانچه شخص متخلف داوطلبانه و در حضور نماینده وزارت نیرو اقدام به پرکردن چاه خود کند از تعقیب در مراجع قضایی مصون خواهد بود.

کد مطلب 3992646

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