۳۷۸ طاقه قرقاول در زیستگاه های شهرستان شفت شناسایی شد

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هرساله از تاریخ ۲۰ فروردین لغایت ۱۰ اردیبهشت ماه تعداد قرقاول در زیستگاه های این پرنده سرشماری می شوند، اظهار کرد: اداره محیط زیست شهرستان شفت نیز با استفاده از امکانات موجود و با بهره گیری از تجربیات و توان کارشناسان و یگان حفاظت و همچنین همیاران محیط زیست سرشماری این نوع از پرنده را در شهرستان آغاز کرد.

وی با اشاره به تعیین ۲۰ زیستگاه و ۳۴ ایستگاه در این زمینه در شهرستان شفت ،افزود: در طول ۲۰ روزه سرشماری ۳۷۸ طاقه قرقاول در دو هزار و ۵۰۰ هکتار از زیستگاه های این پرنده در شهرستان شفت شناسایی شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت گفت: برای شناسایی این پرنده از روش های آوا شماری جنس نر در ساعت اولیه صبح استفاده شد که براساس تجربیات کارشناسان به ازای هر قرقاول نر بین دو تا سه قرقاول ماده محاسبه می شود.

وی ادامه داد: این تعداد قرقاول شناسایی شده مربوط به کل زیستگاه های شهرستان نبوده بلکه پیش بینی می شود حدود ۱۰ هزار هکتار (معادل ۱۵ درصد مساحت شهرستان) زیستگاه مستعد حضور قرقاول درشفت باشد.

زمانی در ادامه با بیان اینکه قرقاول با نام علمی Phasianus Colchicus پرنده بومی گیلان و یکی از زیباترین و با شکوه ترین پرندگان خشکی زیست استان است، تصریح کرد: این پرنده بواسطه دم بلند و رنگین و راه رفتن با شکوهش از سایر ماکیان ها متمایز است.

به گفته این مسئول تمشک زارها، درختان پهن برگ و خزان کننده و باغات چای از زیستگاه این پرنده بوده که معمولأ در فصل تخم گذاری حدود ۱۲ عدد تخم می گذارد.

وی قرقاول را یکی از گونه های حمایت و حفاظت شده برشمرد که شکار و صید آن ممنوع و پیگرد قضائی دارد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت در ادامه از عموم مردم فهیم و علاقمندان به تنوع زیستی درخواست کرد تا در حفاظت از این گونه ارزشمند با این اداره همکاری و زمینه حضور گردشگران را برای تماشای این پرنده زیبا را فراهم کنند که این امر می تواند اقتصاد منطقه و جوامع محلی را متحول کند.