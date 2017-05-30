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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:

احداث ۱۰۴ هزار مترمربع پروژه درمانی و بهداشتی طی سال ۹۶ در لرستان

احداث ۱۰۴ هزار مترمربع پروژه درمانی و بهداشتی طی سال ۹۶ در لرستان

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: احداث ۱۰۴ هزار مترمربع پروژه درمانی و بهداشتی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ۹۶ است.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی در دویست وشصت و دومین نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تبریک ماه  تعبد و بندگی، ماه مبارک رمضان اظهار داشت: با تلاش و سعی در اجرای دستورات اسلام می توانیم بر خود و دیگران تاثیر بسزایی بگذاریم و رمضان ماهی است که می تواند منشا تاثیر بر انسان در جهت زدودن آلودگی های  ناپسند اخلاقی و رفتن به سمت پاکیزگی های رفتاری بر مبنای دین مبین اسلام باشد.

وی گفت: باید از غفلت بپرهیزیم و همواره دستاوردهای معنوی خود را مورد بررسی قرار دهیم؛ رمضان ماهی است که باید با ورود به آن خود سازی کنیم و خصلت های ناپسند را کنار بگذاریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه خاطر نشان کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نیز برنامه ریزی عملیاتی را در دانشگاه علوم پزشکی لرستان بطور جد پیگیری خواهیم کرد و براساس دستورالعمل های معاونت برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به خود اظهاری ها هر حوزه دسته بندی شده است و در نهایت براساس گزارش ها دانشگاه ها با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

ساکی گفت: برنامه ریزی عملیاتی مهم است و دانشگاه را با آن سنجش می کنند و همه باید در این مسیر دقت عمل داشته باشیم و مدیران نیز باید توجه وافر به این مهم داشته باشند.

وی با بیان اینکه در طرح تحول نظام سلامت مخارج تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و از  سازمان های بیمه گر همچنان طلبکار هستیم، تصریح کرد: ۹۰ درصد دستمزد های  بخش درمان نیز بستگی به سازمان های بیمه گر دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان احداث ۱۰۴ هزار متر مربع پروژه درمانی بهداشتی، ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی و اتمام پروژه های نیمه تمام در حوزه های بهداشت و درمان در استان لرستان را از مهمترین برنامه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ۹۶ برشمرد.

کد مطلب 3992709

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