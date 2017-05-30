مردم استان یکی از پرشورترین و سالم ترین انتخابات را رقم زدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سیاست و راهبرد اصلی برای مجریان و ناظران انتخابات ۲۹ اردیبهشت، علاوه بر حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای، برگزاری سالم، قانونمند و بدون کمترین تنش در این عرصه حساس بود که این امر به خوبی تحقق یافت.

وی بیان داشت: مردم وفادار، قدرشناس و آگاه استان در کنار دست اندرکاران و هیئتهای اجرایی این امر را محقق کردند.

خادمی افزود: هماهنگی و انسجام میان همه اعضای هیئتهای اجرایی، نظارت و شورای نگهبان در طول فرآیند برگزاری انتخابات در این استان به نحو شایسته ای انجام شد.

وی تصریح کرد: شمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات ۵۲۸ هزار و ۹۳۰ نفر بود که در این دوره از انتخابات ۳۷۳هزار و ۶۵۰ رای در استان اخذ شد.

استاندار تعداد آرای صحیح را ۳۶۸ هزارو ۳۴۳ رای عنوان کرد و گفت: میزان مشارکت مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت حدود ۷۲ درصد بود و تاکنون هیچگونه شائبه ای و شکایتی مبنی بر تخلف انتخاباتی در این استان اعلام نشده است.

خادمی افزود: حجت الاسلام حسن روحانی از مجموع آرای صحیح ۱۸۷هزار و ۳۱ رای و حجت الاسلام رئیسی ۱۷۹ هزار و ۱۵۷ رای را به خود اختصاص دادند.