افزایش آمادگی تیم واکنش سریع محیط زیست بوشهر برای اطفای حریق

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد راهبردی و عملیات تیم واکنش سریع برای اطفای حریق مناطق در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای موقعیت خاصی است و این موقعیت خاص، آمادگی مناسبی را می‌طلبد.

وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت خاص آب و هوایی و گرمای شدید در فصل پیش رو و شرایط خشکسالی در منطقه به مانند هر سال ستادی راهبردی در باره چگونگی مدیریت عملیات واکنش سریع در شرایط بحرانی تشکیل شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: در این ستاد ضمن اطلاع‌رسانی و مشارکت با جوامع محلی و سازمان‌های مرتبط، تلاش داریم که بتوانیم از وقوع هرگونه آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت پیشگیری به عمل آوریم.

وی افزود: از تمام مردم و شهروندان و سمن‌های محیط زیستی در سطح استان بوشهر می‌خواهم که هرگونه آتش سوزی و یا احتمال وقوع آن را به نزدیکترین اداره یا پاسگاه محیط زیست اطلاع‌رسانی کنند و یا با سامانه ۱۵۴۰ این اداره کل تماس برقرار کنند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام گیرد.

دلشب از همه شهروندان و جوامع محلی مربوطه خواست تا در جریان عملیات اطفای حریق به مانند سال‌های گذشته با این اداره کل همکاری لازم را داشته باشند.