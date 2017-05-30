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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

ناکامی نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری در انتخابات فدراسیون جهانی

ناکامی نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری در انتخابات فدراسیون جهانی

نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان نتوانست به جمع اعضای کمیته پزشکی فدراسیون جهانی راه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ناکامی علی مرادی در رسیدن به کرسی ریاست و دبیر کلی فدراسیون جهانی وزنه برداری، این بار نوبت به داوود باقری نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری رسید که نتواند با کسب آرای لازم به کمیته پزشکی فدراسیون جهانی وارد شود.

امروز در آخرین روز از انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری و رأی گیری برای کمیته پزشکی، داوود باقری آخرین نماینده وزنه برداری ایران با کسب تنها ۷۵ رأی نتوانست به حدنصاب مورد نیاز برای عضویت در کمیته پزشکی IWF دست یابد.

برهمین اساس اعضای منتخب کمیته پزشکی فدراسیون جهانی وزنه برداری به شرح زیر است:

۱- دوقان آتلی هان (ترکیه) با ۹۶ رأی
۲- مارک لاوالی(امریکا) با ۹۵ رأی
۳- لیسیمونی کامی (تونگا) با ۸۲ رأی
۴- گئورگیوس تسیکوریس(یونان) با ۸۱ رأی
۵- ماریا دولورس ربیو(اسپانیا) با ۷۹ رأی
۶- آنتونیو گیانفلیسی(ایتالیا) با ۷۷ رأی

کد مطلب 3992761

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