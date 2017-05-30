به گزارش خبرنگار مهر، عابد حقدادی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: جوانان به عنوان پشتوانه و سرمایه های ملی کشور قلمداد می شوند و طی سال های اخیر تعداد سمن های حوزه جوانان استان مرکزی از ۱۴مورد در سال ۹۲ به ۴۱ سمن فعال در سال جاری افزایش یافته است.

وی افزود: در همین راستا اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، در حوزه معاونت جوانان این اداره کل با پیروی از دستورالعمل و سیاست وزارت ورزش و جوانان گام های موثر برداشته و به دنبال این هستیم تا در سال جاری نسبت به سال گذشته در حوزه جوانان فعالیت بیشتر و تاثیرگذارتری انجام شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی تصریح کرد: در هفته جوان سال جاری بیش از ۱۲۰ برنامه فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و... در استان برگزار و در این ارتباط نیز از ۶۰ جوان نخبه در حوزه های مختلف تجلیل شد.

حقدادی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های سال جاری این اداره کل در حوزه جوانان پیگیری تاسیس خانه جوان است تا در چارچوب تعریف شده خانه جوان، جوانان در این حوزه با مشارکت، فعالیت و برنامه های مورد نظر را دنبال کنند.

وی ادامه داد: واگذاری برخی امور با رعایت موازین قانونی به جوانان با هدف تسریع در کارها و بهره مندی از تخصص و توان نیروی جوان و از سوی دیگر کسب تجربه برای این قشر فعال و پویا برای آماده سازی به منظور انجام کارهای مهمتر از دیگر برنامه های پیش روی سال جاری است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در مورد دستور کار دیگر جلسه، یعنی برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان گفت: اوقات فراغت که از ابتدای تابستان آغاز شده و تا آغاز سال تحصیلی ادامه دارد، باید پر محتوا و غنی باشد و از حالت رفع تکلیف و گذراندن تابستان خارج شود.

حقدادی تاکید کرد: در این حوزه عدالت جنسیتی هم باید رعایت شده و برنامه هایی که پیش بینی می شود کم هزینه باشد و از فضاهای موجود در استان استفاده شود.

گفتنی است علل عدم استقبال جوانان از برنامه های اوقات فراغت، لزوم استفاده از فضاهای دیگر غیر از مدرسه با هدف جذب بیشتر جوانان، اختصاص بودجه برای دانش آموزان حاشیه شهرها که توان پرداخت هزینه کلاس های اوقات فراغت را ندارند، پرهیز از بعضی موازی کاری ها در این حوزه، هدفمند کردن برنامه های اوقات فراغت و ایجاد نشاط در این حوزه و...مواردی است که در این جلسه از سوی اعضا مطرح شد.