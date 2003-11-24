ركود قيمت مسكن تا دو سال آينده ادامه دارد

دبير انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: علت ركود بازار مسكن سياستهاي كلي اين بخش در مورد نگاه به مسكن به عنوان يك كالاي سرمايه اي و نه برآورده كننده نيازجامعه بوده است.

مهرداد هاشم زاده با اشاره به كاهش يا افزايش قيمت مسكن در طول مدت ركود آن افزود: مسكن نيز مانند ساير كالاهاي سرمايه اي در طي زمان دچار رونق يا ركود مي شود .

وي شرايط موجود در اقتصاد ايران را از دلايل اصلي عدم كاهش قيمت مسكن در كشور ذكر كرد و افزود: با توجه به سرمايه اي شدن مسكن، عرضه اين اين كالا از سوي سازندگان به بازار زماني صورت مي گيرد كه قيمت آن در بازار افزايش يابد.

هاشم زاده ، هر كاهش قيمت مسكني را در شرايط حاضر اتفاقي دانست و افزود: قيمتها در مقايسه با گذشته هيچ تفاوتي نداشته و كاهش قيمت مسكن به صورت عمومي انجام نمي شود.



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