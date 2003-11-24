دبير انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: علت ركود بازار مسكن سياستهاي كلي اين بخش در مورد نگاه به مسكن به عنوان يك كالاي سرمايه اي و نه برآورده كننده نيازجامعه بوده است.
مهرداد هاشم زاده با اشاره به كاهش يا افزايش قيمت مسكن در طول مدت ركود آن افزود: مسكن نيز مانند ساير كالاهاي سرمايه اي در طي زمان دچار رونق يا ركود مي شود .
وي شرايط موجود در اقتصاد ايران را از دلايل اصلي عدم كاهش قيمت مسكن در كشور ذكر كرد و افزود: با توجه به سرمايه اي شدن مسكن، عرضه اين اين كالا از سوي سازندگان به بازار زماني صورت مي گيرد كه قيمت آن در بازار افزايش يابد.
هاشم زاده ، هر كاهش قيمت مسكني را در شرايط حاضر اتفاقي دانست و افزود: قيمتها در مقايسه با گذشته هيچ تفاوتي نداشته و كاهش قيمت مسكن به صورت عمومي انجام نمي شود.
دبير انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان در گفت و گو با مهر:
ركود قيمت مسكن تا دو سال آينده ادامه دارد
با توجه به تبديل شدن مسكن به يك كالاي سرمايه اي در كشور ركود بازار مسكن تا دو سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.
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