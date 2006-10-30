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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۴۹

در شهرستان هاي تهران ؛

197 هزار دانش آموز تحت پوشش طرح شير مدرسه قرار دارند

كارشناس مسئول بهداشت و تغذيه سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران گفت: 197هزار نفر در شهرستان هاي استان تهران تحت پوشش طرح "شير مدرسه ايران" قرار مي گيرند.

الهه حسن پور در گفت و گو با خبرنگار مهر در كرج اظهار داشت: اين طرح به منظور افزايش سرانه مصرف شير در كشور با توجه به نياز مقاطع مختلف سني به اين ماده غذايي مهم در مهد كودك هاي بهزيستي ِ، پيش دبستاني ها ، مدارس ابتدايي ، شبانه روزي ، استثنائي و راهنمايي دخترانه به اجرا درآمده است.

وي افزود: طرح شير مدرسه به صورت يك روز درميان در مراكز مذكور اجرا مي شود و در هر نوبت افراد تحت پوشش اين طرح با 200 سي سي شير در ليوان هاي يك بار مصرف تغذيه مي شوند.

حسن پور يادآور شد: توزيع شير در مدارس و ساير مراكز آموزشي مي تواند تا حد مطلوبي از بيماري هاي لثه و دندان ، پوكي استخوان ، كمبود كلسيم و فقر غذايي جلوگيري كند و اين ماده غذايي ضروري را در سبد تغذيه خانواده ها بگنجاند.

وي اعلام كرد: در سال هاي گذشته اين طرح توسط ادارات جهاد كشاورزي شهرستان هاي استان تهران اجرا مي شد اما از سال تحصيلي جديد ، طرح شير مدرسه توسط آموزش و پرورش به شكل منظم تري انجام مي گيرد.

کد مطلب 399286

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