جماران آماده حضور زائران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا حسینی قائم مقام شهرداراین منطقه با اعلام اقدامات اجرایی در خصوص برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم ارتحال امام (ره) ،خاطر نشان کرد: امروز بزرگترین وظیفه ما ملت ایران این است که درس های آن امام (ره ) بزرگوار را مرور کنیم و با توکل به خدا و تقویت روح اخلاص و همبستگی ، حرکت عظیمی که آن امام حمام آغاز کرد را ادامه دهیم.

حسینی تعویض پرچم های بزرگراهی و نگهداری پایه پرچم ها ،ترمیم و پوشش دیوارهای جماران، ساماندهی فضای سبز و پاکسازی و رفت و روب محوطه ساختمان ستاد مرکزی و مسیر منتهی به جماران را از اقدامات شهرداری منطقه یک در خصوص برگزاری مراسم ارتحال امام (ره) عنوان کرد.

وی گفت: چاپ و نصب بنر تصویر حضرت امام خمینی(ره) توسط اداره زیباسازی،پلاک های دیوار کوب و پاکسازی شعار نویسی ها در تمامی مسیرهای منتهی به جماران، هماهنگی و مکاتبه لازم با مسئولین سازمانهای آتش نشانی ، مرکز اورژانس و راهنمایی و رانندگی در خصوص جلوگیری از وقوع احتمالی حوادث و ارائه خدمات پزشکی و برقراری نظم در عبور و مرور در محدوده و میدان جماران ، خیابان یاسر و خیابان شهید حسنی کیا از دیگر اقدامات این منطقه در راستای برگزاری بیست و هشتمین مراسم رحلت ملکوتی امام خمینی (ره) است.

قائم مقام شهردارمنطقه یک برپایی پردیس فرهنگی جماران از ۱۲ الی ۱۵ خرداد ماه با هدف ارائه مفاهیم ارزشمند اسلامی ، خدمات فرهنگی و محصولات قرآنی به زائرین در مسیر میهمانان و زائران بیت امام (ره) را از دیگر برنامه های اجرایی دانست.