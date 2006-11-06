افول تقدس مبارزه با تروريسم در افغانستان

به گزارش خبرگزاري مهر ، افغانستان در چند هفته اخيرشاهد درگيريهاي شديد بين نيروي مشترك ناتو و ارتش اين كشوربا نيروهاي طالبان بوده است . استانهاي "پكتيا" ، "اروزگان"، "هلمند" ، "قندهار" و ساير استانهاي جنوب و جنوب غربي اين كشور كه رستنگاه تفكر طالباني است ، كانون اصلي درگيريها مي باشد .

نكته قابل تامل درحملات اخير، افزايش ضريب كشتار غيرنظاميان است كه واكنش "حامد كرزاي" رئيس جمهور را نيز به همراه داشته است. اوج گيري دوباره نيروهاي طالبان خشم نيروهاي ناتو و نيروهاي حافظ صلح بين الملل( ايساف) كه تحت امر ناتوهستند را موجب شده است . بطوري كه مبارزات ضد تروريستي چند ساله آنها با علامت سوال در نزد محافل عمومي روبرو شده است .

همين عامل باعث شده است كه نيروهاي خارجي حاضر در افغانستان بدون حساسيت نسبت به ارزشهاي انساني به مناطق مورد نظر خود حمله كنند و در اين بين غيرنظاميان نيز جان خود را از دست بدهند . حمله به افغانستان هر چند به بهانه مبارزه با تروريسم توسط دولت آمريكا بعد از حادثه يازده سپتامبر شروع شد اما به تدريج با تقدس بخشيدن به اين مبارزه ، هزينه حضور در افغانستان را با ساير كشورها تقسيم كرد .

حضور ناتو در افغانستان اگر چه با اهداف رفع حساسيت نسبت به حضور يكجانبه آمريكا در افغانستان و گسترش عملكرد اين نهاد نظامي به سمت شرق آغاز شد ، اما باقي ماندن مصايب افغانستان پس از سقوط طالبان و عدم بهبود وضع معيشتي مردم چهره تقدس مابي ناتو در افغانستان را زير سوال برده است .

نتيجه چنين رويكردي بار ديگر تمايلات راديكاليستي را در نزد مردم افغانستان به ويژه در جنوب و غرب اين كشور افزايش داده است .

افزايش كشتار غيرنظاميان و نارضايتي مردم از وضعيت موجود ، حساسيت ها نسبت به حضور نيروهاي خارجي را صرفنظر از اسم و رسم اين نيروها افزايش داده است و تاكتيك حضور از تك بازيگر بين المللي به سمت بازيگران گروهي ، استراتژي هژموني آمريكا با نام مبارزه با تروريسم را تحت الشعاع خود قرار داده است و سازماني همانند ناتو نقش خود در اجرايي كردن سياستهاي غرب و آمريكا در اين نقطه از جهان را به چالش كشانده است .