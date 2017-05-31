به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مراسم تشییع پیکر حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید حامد حسینی از روحانیون بصیر و انقلابی شهرستان ورامین از مسجد ۱۴ معصوم علیهم السلام شهرک جهاد برگزار شد.

مرحوم حسینی، امام جماعت مسجد چهارده معصوم(ع) محله دهوین ورامین و از خادمین شهدا بود.

در این مراسم علماء و عموم مردم و تنی چند از مسئولین شهرستان های ورامین و پیشوا حضور داشتند.

آیت‌الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین بر پیکر حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسینی نماز اقامه کرد.

با سابقه ترین امام جمعه کشور در این مراسم گفت: حجت الاسلام حسینی از اولاد پیامبر(ص) بود و مردم از فقدان این روحانی ناراحت هستند.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مواضع و فعالیت های این روحانی انقلابی و بصیر همواره در راه بصیرت افزایی و دفاع از ولایت فقیه بود و وی لحظه ای از فعالیت های تبلیغی دست برنداشت.

وی ادامه داد: فوت این مبلغ خستگی ناپذیر، روحانیون و مبلغین و تمام مردم مومن و انقلابی شهرستان ورامین را عزادار کرد.

بر اساس این گزارش، مراسم وداع با این روحانی انقلابی، شب گذشته در حرم مطهر امام زاده جعفر(ع) برگزار شد.

گفتنی است مراسم سوم و هفتم مرحوم حسینی جمعه ۱۲ خرداد ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مسجد صاحب الامر(عج) واقع در روستای آبباریک، دمز آباد برگزار خواهد شد.