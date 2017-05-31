۵۶ هزار نفر از ۱۵ شهرستان استان تهران به حرم امام اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بوربورثانی ، در نشست خبری به مناسبت بیست و هشتمین سالروز ارتحال امام خمینی(ره) اظهار داشت:۵۶ هزار زائر از ۱۵ شهرستان استان تهران به مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اعزام می شوند که همه آن ها بیمه غرامت دارند و تمام خطرهای احتمالی پیش‌بینی شده و در زمینه امنیتی نیز تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تمام پیش بینی های بهداشتی، پذیرایی و ترافیکی انجام شده است و این ۵۶ هزار زائر توسط ۲۷۷۵ دستگاه اتوبوس از بهترین اتوبوس ها و تجهیزات هماهنگ شده است.

جانشین سپاه حضرت سید الشهدا (ع) استان تهران گفت: به دلیل این که در ماه مبارک رمضان قرار داریم تنها زائران شهرستان هایی می توانند در این مراسم شرکت کنند که ۳ ساعت تا حرم امام فاصله داشته باشند که روزه آن ها باطل نشود.

وی آمار کل زائران حرم امام(ره) را ۲۵۰ هزار نفر دانست و گفت: با توجه به ماه مبارک رمضان، بحث اسکان نداریم و تمام زائران حاضر در مراسم، بعد از نماز مغرب و عشاء میهمان سفره امام راحل هستند و فضایی حدود ۲۰۰ هزار متر مربع مسقف برای پذیرایی و افطار از زائران در نظر گرفته‌ شده است.