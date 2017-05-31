شش هزار محصل از حمایت های کمیته امداد استان مرکزی برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، عدالت بهرامی با بیان اینکه حمایت از محرومان و توانمندسازی مددجویان رسالت اصلی کمیته امداد است، اظهار داشت: همه حوزه‌های کمیته امداد نیز در این امر دخیل هستند و تلاش می کنند تا این رسالت را به نحو احسن به انجام برسد.

وی حمایت از دانش آموزان و دانشجویان را از اقدامات فرهنگی کمیته امداد برشمرد و تصریح کرد : دانشجویان تحت حمایت از دانشگاه های مختلف استان بوده که از طریق آزمون سراسری پذیرفته و در رشته های مورد تاییدکمیته امداد مشغول به تحصیل هستند.

قائم مقام کمیته امداد استان مرکزی توانمندسازی فکری، فرهنگی و کمک به آینده سازان را از اهداف کمیته امداد در کمک به دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت برشمرد و خاطرنشان کرد: پرداخت کمک هزینه تحصیلی به منظور مرتفع شدن بخشی از مشکلات مالی دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت و فراهم کردن شرایط ادامه تحصیل آنها سبب آسودگی خاطر این قشر می شود.

وی در ادامه گفت: برگزاری کلاس های تقویتی و جبرانی، اردوهای تفریحی، دوره های مشاوره تحصیلی و فراهم کردن امکانات آموزشی از دیگر برنامه های فرهنگی کمیته امداد در حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بوده است .

بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: این نهاد مردمی با همکاری خیران و نیکوکاران در کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند برای موفقیت در امر تحصیل و رسیدن به مدارج تحصیلی عالی تلاش می کند.