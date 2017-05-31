استقبال از انتخاب نام های مذهبی در زنجان بسیار خوب است

سید علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر به نامگذاری اسماء مذهبی در استان زنجان طی دو ماهه نخست سال‌جاری اشاره کرد و افزود: در استان زنجان استقبال از نام‌های مذهبی بسیار خوب است.

وی اظهار کرد: در بحث نامگذاری پسرها در استان زنجان ابوالفضل ۹۳، امیرعباس۶۷ ، علی، امیرعلی۶۳ ، علی، محمد مهدی ۴۹ و حسین ۴۹ به ترتیب فراوانی نامهای مذهبی را دارند و در بحث نامگذاری دخترها در استان زنجان فاطمه ۱۴۰،زهرا ۸۵،بهار ۵۵،نازنین زهرا ۵۵،و ریحانه ۴۰ مورد بیشترین فراوانی نامهای مذهبی را دارند.

وی اظهار کرد: فرهنگ و دین ما اسلام است و از نظر روان‌شناختی و جامعه‌شناختی اسم سازنده شخصیت انسان است و در این میان نامهای مذهبی طرفداران زیادی دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: باید نامگذاری اسماء مذهبی و اسلامی در جامعه فرهنگ‌سازی شود ولی در استان زنجان نامگذاری اسماء مذهبی بسیار عالی است.

شفیعی تاکید کرد: در دو ماهه سال جاری حدود سه هزار و ۳۸۲ مورد تک زایی ، ۴۳ مورد دو قلو زایی و سه قلو زایی نبوده است.

وی افزود: جمعیت استان زنجان براساس سرشماری سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۵۷ هزار و ۴۶۱ مورد بوده است که در این میان ۶۷.۳ درصد جمعیت شهری و ۳۲.۷ درصد جمعیت روستایی بوده است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان یاد آورشد: براساس سرشماری سال گذشته ۵۰.۶ درصد جمعیت استان زنجان مردان و ۴۹.۴درصد حمعیت بانوان است.