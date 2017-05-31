ژاپن به کارگر نیاز دارد/طرح اشتغال «شینزوآبه» جواب داد

به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ژاپن در حال حاضر ۱.۴۸ شغل برای هر متقاضی دارد، این در حالی است که سال ۱۹۷۴، این آمار ۱.۵۳ بوده است. همچنین بیشترین کمبود نیروی کار در ژاپن در حباب اقتصادی اوایل دهه ۱۹۹۰ بوده است؛ اما به طور کل وضعیت فعلی، خبر خوبی برای اقتصاد ژاپن است.
مارسل تیلیانت، اقتصاددان ارشد ژاپنی در شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس میگوید: این یک حرکت صعودی است که برای افرادی که وارد بازار کار میشوند، جایگاهی وجود داشته باشد.
به گفته وی، تعداد افراد مسن و زنانی که به نیروی کار میپیوندند، افزایش پیدا کرده است، مهمترین دلیل این موضوع این است که کمبود نیروی کار، شرکتها را مجبور کرده است که افرادی که قبلاً دنبال کار نبودهاند را استخدام کنند.
آنگونه که سی ان ان مانی گزارش داده، این نشان میدهد که طرح شینزو آبه، نخستوزیر ژاپن برای به کار کشیدن زنان برای بالا بردن اقتصاد نتیجه داده است.
این در حالی است که سال گذشته سیانان در گزارشی اعلام کرده بود که به دلیل افزایش سن و کاهش نرخ تولد، نیروی کار ژاپن رو به کاهش گذاشته است؛ اما در همین حال، میلیونها زن با تحصیلات عالی کار نمیکنند. به هر حال اشتغال بیشتر میتواند تغییر قابلتوجهی در ثروت اقتصادی ژاپن ایجاد کند.
از سال ۲۰۱۳ که شینزوآبه، نخستوزیر ژاپن اعلام کرد که زنان باید بیشتر کار کنند، پیشرفت آهسته بوده است، اما این صحبت نقطه عطفی برای جامعه سنتی مردسالار ژاپن بود.
به هر حال الان ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان، در سه ماه اول سال جاری ۲.۲ رشد کرده است که نسبت به فصل قبل از آن، ۱.۴ درصد بیشتر بوده است. این پنجمین سه ماه متولی است که ژاپن با رشد همراه بوده که طولانیترین خط پیروزی این کشور از سال ۲۰۰۶ است.
به گفته تیلیانت، ارقام جدید نیروی کار به کاهش نرخ بیکاری اندک ژاپن در ماه آینده اشاره دارد.
مسئولان همچنین امید دارند که چرخشی در هزینههای مصرفکننده ایجاد شود تا افراد بیشتری وارد بازار کار شوند.
با کمبود نیروی کار، ژاپن با بعضی از مشکلات روبهرو خواهد بود. تیلیانت میگوید: درحالیکه اقتصاد ژاپن در حال رشد است، ارقام در بازار کار نشان میدهد که تعداد کارگران در حال کاهش است بهجای اینکه افزایش اشتغال صورت گفته باشد.
همچنین افزایش امید به زندگی، نرخ تولد پایین، باعث ایجاد پیری جمعیت و نیروی کار رو به کاهش بوده که تهدیدی برای رشد اقتصادی آینده این کشور محسوب میشود.
از طرفی هم ژاپن بهشدت مخالف ایده استفاده از مهاجران برای جبران این کاهشها و کمبودهاست.
بر اساس صحبتهای تیلیانت نشانههایی وجود دارد که برخی از شرکتهای ژاپنی در حال تغییر محل کار خود به خارج از کشور هستند، چراکه بهاینترتیب آنها بهاندازه کافی نیروی کار در اختیار خواهند داشت.
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