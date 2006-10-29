اعتماد ملي با مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب ائتلاف نخواهد كرد

محمد باقر ذاكري عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين مطلب اظهار داشت: حزب اعتماد ملي با ساير گروههاي اصلاح طلب هيچ مشكلي ندارد و به طور كلي در انتخابات سياست تفاهم را دنبال مي كند.

نماينده قوچان در مجلس ششم با تاكيد بر اينكه اين امر موضع رسمي حزب اعتماد ملي است و مهدي كروبي نيز آن را اعلام كرده است، اظهار داشت: حزب اعتماد ملي با اين دو گروه به دلائلي نمي خواهد همكاري كند و مايل است فهرست مشترك خود را با ساير گروههاي اصلاح طلب تنظيم نمايد.

اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در عين حال تصريح كرد: اين حزب، سياست تفاهم را دنبال مي كند اما كانديداهاي خود را تحت نام و تابلوي حزب اعتماد ملي معرفي خواهد كرد و اين سياستي است كه حزب و دبيركل برگزيده است.