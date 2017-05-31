جاده اهواز - خرمشهر ۴ خطه می شود 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در نشست بررسی طرح چهار خطه کردن جاده اهواز - خرمشهر با حضور مدیران دستگاه اجرایی ذیربط در مهمانسرای شهید رجایی استانداری برگزار شد، عنوان کرد: با توجه به تردد زیاد و آمار بالای تصادفات در مسیر اهواز خرمشهر چهار خطه کردن این جاده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

شریعتی افزود: با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی چهار خطه کردن جاده اهواز خرمشهر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این پروژه با مشارکت استانداری خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت توسعه کشت و صنعت نیشکر و یکی از شرکت های تابع وزارت نفت تامین اعتبار خواهد شد و توسط اداره کل راه و شهرسازی خوزستان اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه چهار خطه کردن جاده اهواز خرمشهر به طول ۱۱۵ کیلومتر و با برآورد هزینه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اجرایی خواهد شد.