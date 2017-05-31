ترکیه همچنان مانع بازدید نمایندگان آلمان از اینجرلیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه بار دیگر عنوان کرد که نمایندگان پارلمان آلمان مجاز به بازدید از نظامیان مستقر در پایگاه هوایی اینجرلیک نیستند.

این در حالی است که «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان قرار است روز دوشنبه در راستای برداشتن آخرین گامها برای دوری از تنش در این باره راهی آنکارا شود.

بحث بر سر جابجایی پایگاه هوایی اینجرلیک از زمانی آغاز شد که دولت ترکیه با بازدید تعدادی از نمایندگان کمیسیون دفاع پارلمان آلمان از این پایگاه و نیروهای مستقر در آن مخالفت کرد. در همین راستا «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان خواستار تغییر رویکرد آنکارا در قبال این مسئله شد.

به گفته «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان کشور اردن آمادگی خود را برای استقرار پایگاه هوایی اینجرلیک اعلام کرده است.