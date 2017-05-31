مشارکت بالای کردستانی ها درامورخیریه/حمایت ازآموزش عالی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی صبح امروز در مراسم تجلیل از خیرین دانشگاه از در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، اظهار داشت: میزان مشارکت و همراهی مردم کردستان در امور خیریه قابل تقدیر است و خوشبختانه مردم این استان اشتیاق ویژه ای به این مهم دارند.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای رسمی در کشور، میزان درآمد سرانه کردستانی ها حدود نصف میانگین کشوری است ولی در کنار این مهم میزان حضور آنها در امور خیریه قابل توجه است و رغبت زیادی برای فعالیت های خیریه در استان کردستان وجود دارد.

استاندار کردستان به فعالیت های مختلف موسسات خیریه در این استان اشاره کرد و یادآور شد: در کنار فعالیت های مختلف موسسات خیریه، افراد نیز به صورت شخصی و بدون عنوان های مشخص فعالیت های خیریه را انجام می دهند که جا دارد از این نوع نگاه مردم کردستان تقدیر شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی در کشور، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب اسلامی ایران بود و بعد از تاسیس با حمایت های مردم به رشد و شکوفایی رسید.

وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از توسعه آموزش عالی در استان کردستان به عنوان یک اولویت اصلی، ادامه داد: امروز به دلیل حمایت های خوب مردم به ویژه خیرین دانشگاه آزاد اسلامی به درخت تنومندی تبدیل شده و برکات این دانشگاه در تمامی حوزه ها مورد بهره برداری قرار می گیرد.

استاندار کردستان با بیان اینکه در سراسر جهان هیچ گاه حکومت ها به تنهایی نمی توانند تمامی نیازهای جامعه را تامین کنند، افزود: استفاده از مشارکت و همراهی مردم در تمامی امور نیازمند است و این مهم در حوزه آموزش اهمیت دو چندانی پیدا کرده است.

زاهدی ضمن تقدیر از رئیس و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، بیان کرد: امروز دانشگاه آزاد اسلامی در استان به ویژه واحد سنندج به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده است که به همین دلیل باید از مجموعه مدیریتی آن تقدیر کرد.

وی به موضوع مشارکت مردم استان کردستان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه نیز اشاره کرد و گفت: حضور مردم کردستان همزمان با سایر نقاط کشور حماسی بود و انتظار می رود که به دلیل این حضور مسئولان و مدیران تلاش بیشتری برای خدمت رسانی به مردم داشته باشند.

استاندار کردستان رای بالای مردم استان به دکتر روحانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این رای رسالت مدیران و مسئولان را در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم سنگین تر می کند و به همین دلیل همه باید در این حوزه با تمام توان ورود کرده و به مردم خدمت رسانی کنند.

در ابتدای این نشست محمدقربان کیانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج گزارشی از وضعیت فعالیت های دانشگاه را ارائه کرد و در پایان از خیرین دانشگاه ساز دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان تقدیر شد.