درآمد ويژه برخي دستفروشان مانع ساماندهي آنان است

مهندس احمد نصري در گفتگو با مهر با اشاره به تنها راهكار پيش رو جهت ساماندهي دستفروشان كه ايجاد بازارهاي موقت در برخي مناطق شهرداري است ، افزود: در بعضي از مناطق با همين روش بيش از 3 هزار نفر از دستفروشان را ساماندهي كرديم و بسياري از معضلات از قبيل سد معبر را حل كرده ايم.

وي ايجاد بازارهاي موقت و بازارهاي روز را در مناطق جنوبي تهران موفق ارزيابي كرد و گفت: به علت اينكه اغلب مشتريان دستفروشان از طبقه ضعيف و متوسط جامعه هستند در برخي مناطق شمال شهر اين بازارها جوابگو نيست.

نصري ، جانمايي بازارچه ها را در رونق آنها و استقبال دستفروشان بسيار موثر دانست و تاكيد كرد: سعي داريم جاذبه بازارچه ها را هم براي فروشندگان و هم براي خريداران افزايش دهيم در حالي كه ما وظيفه ايجاد رونق اقتصادي براي بازارچه ها را نداريم ولي سعي داريم بهانه ها را از دستفروشان بگيريم.

وي در ادامه افزود: با توجه به موقعيت جغرافيايي و ترافيكي تهران ، امكان ايجاد بازارچه ها در معابر اصلي و مناطقي كه عبور و مرور زياد است وجود ندارد و اين بازارچه ها لزوما بايد به مناطق خلوت تر رانده شوند كه اين خود باعث ايجاد مشكلاتي از قبيل كاهش استقبال دستفروشان مي شود.