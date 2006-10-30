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۸ آبان ۱۳۸۵، ۸:۱۵

درآمد ويژه برخي دستفروشان مانع ساماندهي آنان است

درآمد ويژه برخي دستفروشان مانع ساماندهي آنان است

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهرداري تهران گفت: اغلب دستفروشان غرفه هاي ارزان قيمتي كه در اختيار آنان قرار مي گيرد را به علت درآمد ويژه اي كه از بساط كردن در معابر اصلي و مناطق تجاري به دست مي آورند ، نمي پذيرند.

مهندس احمد نصري در گفتگو با مهر با اشاره به تنها راهكار پيش رو جهت ساماندهي دستفروشان كه ايجاد بازارهاي موقت در برخي مناطق شهرداري است ، افزود: در بعضي از مناطق با همين روش بيش از 3 هزار نفر از دستفروشان را ساماندهي كرديم و بسياري از معضلات از قبيل سد معبر را حل كرده ايم.

وي ايجاد بازارهاي موقت و بازارهاي روز را در مناطق جنوبي تهران موفق ارزيابي كرد و گفت: به علت اينكه اغلب مشتريان دستفروشان از طبقه ضعيف و متوسط جامعه هستند در برخي مناطق شمال شهر اين بازارها جوابگو نيست.

نصري ، جانمايي بازارچه ها را در رونق آنها و استقبال دستفروشان بسيار موثر دانست و تاكيد كرد: سعي داريم جاذبه بازارچه ها را هم براي فروشندگان و هم براي خريداران افزايش دهيم در حالي كه ما وظيفه ايجاد رونق اقتصادي براي بازارچه ها را نداريم ولي سعي داريم بهانه ها را از دستفروشان بگيريم.

وي در ادامه افزود: با توجه به موقعيت جغرافيايي و ترافيكي تهران ، امكان ايجاد بازارچه ها در معابر اصلي و مناطقي كه عبور و مرور زياد است وجود ندارد و اين بازارچه ها لزوما بايد به مناطق خلوت تر رانده شوند كه اين خود باعث ايجاد مشكلاتي از قبيل كاهش استقبال دستفروشان مي شود.

کد مطلب 399326

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