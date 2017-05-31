۵مرکز در قزوین محصول جو را به قیمت تضمینی خریداری می کند

مسعود ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مراکز زیر نظر شرکت پشتیبانی امور دام فعالیت می کنند و از این ۵ مرکز سه مرکز تحت پوشش سازمان بورس قرار دارد.

وی پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری ۱۲۰ هزار تن جو در استان تولید شود که آمادگی خرید آن بصورت تضمینی از کشاورزان استان وجود دارد.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین؛ قیمت خرید تضمینی جو از کشاورزان ده هزار و ۳۰۰ ریال تعین شده است.

وی سطح زیر کشت جو در مزارع کشاورزی استان را ۲۹ هزار و ۵۶ هکتار برآورد کرد و گفت: از این میزان سطح زیر کشت؛ ۲۵هزار و ۳۴۹ هکتار به جو آبی و ۳ هزار و ۷۰۷ هکتار به جو دیم اختصاص دارد.

ربانی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۳۲ هزار و ۱۶۹ تن جو از مزارع کشاورزی استان خریداری شده است.