شهریه دوره دکتری دانشگاه پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریه متغییر هر واحد رساله در صورتی که نیاز به تحقیق میدانی ، عملیاتی و آزمایشگاهی داشته باشد تا ۲ برابر قابل افزایش است.

شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (مبالغ به ریال است)

دانشگاه گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی شهریه متغییر برای هر واحد درسی جبرانی شهریه دروس متغییر به ازای یک واحد درسی شهریه هر واحد رساله عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری) پیام نور علوم انسانی ۲۲.۵۷۸.۱۲۴ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۵,۷۳۳,۰۰۰ ۵,۷۳۳,۰۰۰ علوم پایه و مهندسی صنایع ۲۲.۵۷۸.۱۲۴ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۷/۶۱۰/۰۰۰ ۵,۷۳۳,۰۰۰

براساس این گزارش، شهریه متغییر هر واحد رساله در صورتیکه نیاز به تحقیق میدانی، عملیاتی و آزمایشگاهی داشته باشد با تشخیص کمیته علمی رشته مربوطه تا میزان ۲ برابر قابل افزایش است.

شهریه ثابت و متغیر دانشجویان دانشگاه پیام نور مطابق مصوبات دانشگاه سالانه افزایش می یابد. افزایش شهریه مذکور مشمول ورودی های ترم های قبل نیز است. چنانچه هرگونه افزایش یا کاهشی طبق مصوبات جدید دانشگاه اعمال شود، از ابتدای سال تحصیلی قابل اجرا است.

داوطلبان لازم است به منظور اطلاع از آخرین اخبار، اطلاعیه های مندرج در پرتال اصل دانشگاه را به نشانی، www.pnu.ac.ir مطالعه کنند.