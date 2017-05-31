افزایش ۴۲۷ درصدی صادرات کالا از طریق راه آهن زاهدان به کویته

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه آهن جنوب شرق، مجید ارجونی اظهار داشت: در دو ماهه اول سال جاری ۶ هزار و ۳۰۲ تن کالا از طریق این خط ریلی به پاکستان صادر شده که نسبت به هزار و ۱۹۶ تن سال قبل از آن رشد قابل توجه ای داشته است.

وی افزود: همچنین میزان واردات کالا از پاکستان به ایران از طریق این خط ریلی از دو هزار و ۴۳۸ تن سال ۹۵ با رشد ۷۶ درصدی به چهار هزار و ۳۰۱ تن در دو ماهه اول سال ۹۶ رسید.

مدیرکل راه آهن جنوب شرق خاطر نشان کرد: عمده کالاهای صادراتی توسط این خط ریلی به پاکستان سیمان، قیر، گوگرد و «فوتس اویل» بوده است.

وی ادامه داد: همچنین عمده کالاهای وارداتی در این مسیر شامل برنج خوراکی و گوگرد خام بوده است.

وی گفت: میزان تناژ بارگیری دو ماهه اول سال ۹۵ ، ۹ هزار و ۷۴۱ تن بوده که با بارگیری ۱۰ هزار و ۲۶۲ تن در سال جاری به رشد ۵ درصدی رسیده است.