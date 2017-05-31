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۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

مدیر کل راه آهن جنوب شرق خبر داد:

افزایش ۴۲۷ درصدی صادرات کالا از طریق راه آهن زاهدان به کویته

افزایش ۴۲۷ درصدی صادرات کالا از طریق راه آهن زاهدان به کویته

زاهدان - مدیر کل راه آهن جنوب شرق گفت: صادرات کالا از طریق خط ریلی زاهدان به کویته پاکستان در دو ماهه اول سال ۹۶ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۴۲۷ درصد رشد داشته است.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه آهن جنوب شرق، مجید ارجونی اظهار داشت: در دو ماهه اول سال جاری ۶ هزار و ۳۰۲ تن کالا از طریق این خط ریلی به پاکستان صادر شده که نسبت به هزار و ۱۹۶ تن سال قبل از آن رشد قابل توجه ای داشته است.

وی افزود: همچنین میزان واردات کالا از پاکستان به ایران از طریق این خط ریلی از دو هزار و ۴۳۸ تن سال ۹۵ با رشد ۷۶ درصدی به چهار هزار و ۳۰۱ تن در دو ماهه اول سال ۹۶ رسید.

مدیرکل راه آهن جنوب شرق خاطر نشان کرد: عمده کالاهای صادراتی توسط این خط ریلی به پاکستان سیمان، قیر، گوگرد و «فوتس اویل» بوده است.

وی ادامه داد: همچنین عمده کالاهای وارداتی در این مسیر شامل برنج خوراکی و گوگرد خام بوده است.

وی گفت: میزان تناژ بارگیری دو ماهه اول سال ۹۵ ، ۹ هزار و ۷۴۱ تن بوده که با بارگیری ۱۰ هزار و ۲۶۲ تن در سال جاری به رشد ۵ درصدی رسیده است.

کد مطلب 3993297

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