رقابتهاي تنيس فيوچرز در كيش آخرين ميزباني ايراني ها در سال 85 / سطح فني مسابقات مانع از حضور ايراني ها در فينال شده است

عليرضا خروشي رئيس فدراسيون تنيس درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: فدراسيون تنيس امسال بيش از شش هفته ازسري مسابقات بين المللي تنيس فيوچرز را ميزباني كرده است كه در اين بين آخرين هفته از ميزباني ايران در جزيره كيش و با حضور تنيسورهاي مطرح جهان ، سطح فني بسيار بالايي را دارد.

وي با بيان اينكه سطح فني ورزشكاران خارجي شركت كننده دراين رقابتها مانع ازحضور ايراني ها در ديدارهاي فينال خواهد شد بيان كرد: رنكينگ ورزشكاران شركت كننده در اين مسابقات بالاي 240 و 270 جهاني است و همين موضوع باعث شده تا در جدول اصلي كه 32 نفر در آن بازي خواهند كرد ورزشكاران ايراني جايگاهي نداشته باشند. البته ما با كمك امتياز ميزباني چهار وايت كارت را در اختيار داريم و به وسيله آن در هر جدول بازي دو ورزشكار را شركت داده ايم تا بدينوسيله ورزشكاران ما هم شانس بازي با اين قهرمانان را داشته باشند.

رئيس فدراسيون تنيس ايران با اشاره به اينكه اين آخرين مسابقه فيوچرز در سال جاري خواهد بود اظهار داشت: ما از اين پس به علت شرايط آب و هوايي ديگر نمي توانيم ميزبان چنين مسابقاتي باشيم. در اين موقعيت آب وهوايي در كشور با كمك متوليان ورزش جزيره كيش موفق به ميزباني آخرين مرحله آن شديم و در صورتي كه اين همكاري ها ادامه يابد نه تنها باز هم ميزبان رقابتهاي بين المللي خواهيم شد بلكه متقاضي برگزاري اردوهاي تيم ملي نيز در اين جزيره خواهيم بود.

خروشي تصريح كرد: در شرايطي كه ما نمي توانيم با هزينه هاي زياد ورزشكار را به مسابقات برون مرزي اعزام كنيم بهترين وضعيت براي ما ميزباني مسابقات در داخل كشور است. با در نظرگرفتن اين وضعيت بهينه براي تنيس ايران درخواست هايي براي ميزباني رقابتهاي بيشتر از فدراسيون جهاني و آسيايي تينس كرده ايم و منتظرپاسخ آنها و پاسخ مسئولين سازمان ورزش ايران دراين خصوص هستيم.

وي با بيان اينكه در بخش بانوان تنها ميزباني كشورمان در مسابقات پايتختهاي كشورهاي اسلامي و بانوان مسلمان است گفت: ميزباني مسابقات بين المللي براي كشور ما با داشتن شرايط خاص فرهنگي بسيار سخت است و عملا تنها حضور تنيسورهاي خارجي زن در ايران منوط به ميزباني رقابتهاي كشورهاي مسلمان يا بانوان مسلمان است .