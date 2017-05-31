مشوق لازم برای حضور سرمایه گذاران در نواحی صنعتی داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین، علی یزدانی در بازدید از ناحیه صنعتی آوج افزود: در برخی نواحی صنعتی از متقاضیان سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی تنها هزینه ایجاد زیرساخت ها اخذ می شود و به نوعی زمین تقریبا به شکل رایگان واگذار می شود که به طور نمونه در این خصوص باید از ناحیه صنعتی آوج یاد کرد.

وی اظهار کرد: قیمت زمین و حق انتفاع درنواحی صنعتی به صورت اقساط دراز مدت از سرمایه گذاران گرفته می شود تا با این کار صنعتگران برای فعالیت در این مکان ها نیز راغب شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در نواحی صنعتی اولویت سرمایه گذاران باید با افراد بومی باشد و در این خصوص مدیران محلی از جمله فرمانداران بتوانند نظر افراد منطقه و شهرستان را برای سرمایه گذاری جلب کنند.

وی در ادامه بر رفع مشکل آب ناحیه صنعتی آوج در اسرع وقت تاکید کرد و گفت: به زودی این مشکل را برطرف خواهیم کرد تا متقاضیان سرمایه گذاری در این ناحیه صنعتی دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه بر حل مشکلات ۶ واحد بهره بردار راکد در ناحیه صنعتی آوج تاکید کرد و گفت: مشکلات این واحدها باید در یک نشست با حضور فرماندار آوج؛ مدیران بخش صنعت و دیگر دستگاه های اقتصادی، بانک ها و صاحبان این واحدها بررسی و حل شود.

یزدانی همچنین گفت: باید زمین های واگذار شده به متقاضیانی که فعالیتی بر روی زمین نداشته و سرمایه گذاری رامعطل کرده اندپس گرفته شده وازآنها خلع ید شود تا زمینهای مربوطه رابه متقاضیان جدید سرمایه گذاری واگذاری کنیم.

در حال حاضر در ناحیه صنعتی آوج ۶ واحد تولیدی پروانه بهره برداری گرفته اند و ۱۳ واحد صنعتی نیز در این ناحیه صنعتی در مراحل مختلف ساخت و ساز قرار دارند که از این میان ۲ واحد در مرحله نصب سوله است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همچنین از ناحیه صنعتی اسفرورین واقع در شهرستان تاکستان در غرب استان قزوین بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت واگذاری زمین به سرمایه گذاران و متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی در این مکان قرار گرفت.

منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین و علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را در این بازدیدها همراهی می کردند.