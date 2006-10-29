به گزارش خبرنگار مهر، ويرشتال هنرمند آلماني است كه با حمايت مركز فرهنگي هنري گوته به صورت دوره اي در نقاط مختلف جهان نمايشگاه برپا مي كند. وي تا كمتر از دو هفته ديگر نمايشگاهي شامل هنرهاي تجسمي، اينستاليشن، ويدئو آرت، شعر و تئاتر را در نيكوزيا پايتخت قبرس برپا خواهد كرد.



نمايش "پيله" در بخش تئاتر اين نمايشگاه با حمايت مستقل مالي مركز فرهنگي گوته اجرا مي شود و داستان آن درباره انساني است كه در دنياي تيره و مكانيكي زندگي مي كند. او تلاش دارد تا با روش كرم هاي ابريشم از جسم و شرايطي كه در آن محبوس شده، بگريزد و پيله اي از جنس زمان و وحشت براي خود بسازد.



محسنيان و شباهنگ سال گذشته نيز نمايش "تونل" را در آلمان اجرا كردند و با استقبال تماشاگران مواجه شدند. اين دو هنرمند با استفاده از يك شيوه ابداعي و خاص مبتني بر فيزيك و بدن بازيگر توانسته اند جايگاهي خاص در تئاتر تجربي دنيا به دست آورند. در شيوه ابداعي اين دو هنرمند بازيگر مي تواند در آن واحد از همه اعضا بدن خود براي انتقال مفاهيم استفاده كند و هر يك از اعضا بدن گوياي يك شخصيت اثر هستند.

