کارگاه روانشناسی باموضوع «تعامل های صحیح ارتباطی» برگزار شد

مسئول کتابخانه بنت الهدی فومن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه روانشناسی با موضوع «تعامل های صحیح ارتباطی» در این نهاد برگزار شد.

بنت الهدی آقاجانی با بیان اینکه این کارگاه برای نخستین بار در سطح شهرستان فومن برگزار می شود، افزود: در این کارگاه با حضور روانشناسان و اساتید فن راه های صحیح تعامل و ارتباط آموزش داده می شود.

وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه این کارگاه صبح روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه جاری، گفت: در این کارگاه تعدادی از مادران اعضای کتابخانه حضور داشتند.

مسئول کتابخانه بنت الهدی فومن خاطرنشان کرد: علاقه مندان می توانند برای شرکت در جلسات بعدی این کارگاه با حضور در این نهاد اقدام به ثبت نام کرده و یا اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند.

وی همچنین تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این کارگاه علاوه بر آموزش راه های تعامل صحیح، آموزش مهارت های پایه ای خواندن و شیوه های ایجاد انگیزه برای مطالعه بیشتر در فرزندان و افراد خانواده نیز است.