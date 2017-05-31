مجید میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه پیگیری تاسیس این انجمن و طی مراحل قانونی از ابتدای سال جاری انجام شده، همه مدیران مسئول پایگاه‌های خبری دارای مجوز استان یزد و سرپرستی‌ خبرگزاری‌های رسمی کشور در استان یزد می توانند در این تشکل نام نویسی کنند.

وی بیان کرد: انجمن صنفی مدیران مسئول پایگاه‌های خبری و سرپرستی ‌های خبرگزاری‌های استان با پیگیری‌های انجام شده توسط جمعی از مدیران این رسانه ها انجام شده و در آینده نزدیک فراخوان هیئت مدیره و تشکیل انجمن اعلام خواهد شد.

میرجلیلی عنوان کرد: تاکنون مدیران مسئول پایگاه‌های خبری صبح تفت، آوای تفت، نارین خبر، یزدانه، یزدتیتر، اشکذر خبر، یزدآوا، یزدنگاه مدارک خود را ارسال کرده اند.

نماینده هیئت موسس انجمن صنفی مدیران مسئول پایگاه‌های خبری و سرپرستی ‌های استان یزد اظهار داشت: همچنین سرپرستان خبرگزاری‌های فارس، مهر، ایسنا، ایکنا، شبستان و تسنیم نیز مدارک خود را برای عضویت در این انجمن ارسال کرده اند.

میرجلیلی ادامه داد: تمام مدیران مسئول پایگاه‌های خبری مجوزدار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرستی خبرگزاری‌هایی که دارای حکم سرپرستی هستند می توانند تا ۲۰ خردادماه مدارک خود را برای ثبت نام در انجمن صنفی به آقایان محمد وحید کریم بیگی، مدیرمسئول پایگاه خبری نارین خبر، نیره شفیعی پور سرپرست خبرگزاری مهر، اعظم السادات میرجلیلی سرپرست خبرگزاری ایکنا و مجید میرجلیلی مدیرمسئول پایگاه خبری یزدتیتر تحویل دهند.

وی یادآور شد: مدارک شامل کپی صفحه اول شناسنامه، کپی کارت ملی و کپی مجوز پایگاه‌های خبری که به نام مدیران مسئول صادر شده همچنین حکم سرپرستی سرپرستان خبرگزاری‌ها است.

وی گفت: جلسه انتخابات هیئت مدیره و مجمع عمومی نیز با توجه به ثبت نام حدنصاب مورد قبول نهادهای مرتبط در اواخر خردادماه برگزار خواهد شد.