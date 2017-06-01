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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۵۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

موفقیت هنرمند گلستانی در مسابقات جهانی کارتون ترکیه

موفقیت هنرمند گلستانی در مسابقات جهانی کارتون ترکیه

گرگان- هنرمند گلستانی موفق به کسب مقام دوم مسابقات جهانی کارتون ترکیه با عنوان «توریسم» شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اثری از علی شافعی، هنرمند گلستانی هفته گذشته موفق به کسب مقام دوم مسابقات جهانی کارتون توریسم ترکیه شد.

این هنرمند گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این سری از مسابقات هنرمند اوکراینی رتبه نخست و هنرمندی از ترکیه به رتبه سوم دست یافتند.

علی شافعی افزود: موضوع این جشنواره در رابطه با اقامت و پناهندگی در کشورهای اروپایی و اقدامات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا در رابطه با مردم خاورمیانه بود.

وی در رابطه با طرح ارسالی خود به این سری از مسابقات گفت: اثر ارسالی من به این جشنواره نمایانگر رؤیای مردمی است که دوست دارند به این کشورها مهاجرت کنند اما قوانین سخت این امکان را از آن‌ها گرفته است و این مردم مجبورند پشت دیوار این کشورها بمانند.

کد مطلب 3993490

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