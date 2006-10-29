  1. ورزش
مديركل تربيت بدني استان خوزستان :

قطع برق ورزشگاه تختي به دليل وزش شديد باد بود / در مورد بازسازي چمن ورزشگاه سهل انگاري شد

در پي قطع برق ورزشگاه تختي اهواز و محروم ماندن خيل عظيم علاقمندان براي تماشاي ديدار استقلال و فولاد ، مدير كل تربيت بدني استان خوزستان وزش شديد باد را عامل قطع برق عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار"مهر"، صخراوي مديركل تربيت بدني استان خوزستان افزود : وزش شديد باد محلي علاوه بر قطع برق ورزشگاه باعث قطع برق بخش عمده اي از شهراهواز شد كه كنترل آن از عهده ما خارج بود.

وي اضافه كرد : مسئولان برق ورزشگاه بلافاصله پس از قطع برق وارد عمل شدند كه خوشبختانه مشكل بوجود آمده برطرف شد و برق ورزشگاه به شرايط عادي بازگشت .

صخراوي همچنين در خصوص چمن ورزشگاه تختي اهواز گفت : ورزشگاه تختي پس از 40 سال مورد بازسازي قرار گرفت ولي متاسفانه در خصوص چمن ورزشگاه سهل انگاري شد بطوري كه بذر مورد استفاده متناسب با شرايط اقليمي خوزستان نبود و همين مسئله باعث شد تا كشت اول زمين ورزشگاه كيفيت لازم را نداشته باشد و مجبور شويم تا كشت چمن را تكرار كنيم .

وي تصريح كرد : از بهره برداري از چمن ورزشگاه تنها 15 روز مي گذرد و اگر هنوز كيفيت چمن مطلوب نيست به دليل كشت تازه آن است كه اميداريم با رسيدگي بيشتر در بازيهاي آينده اين ورزشگاه به چمن مطلوب دست يابد .   
