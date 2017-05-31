شرکت ۲۰ هزار زنجانی در هفتمین جشنواره رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی نیک بخش ظهر چهارشنبه در جلسه کاروه اجتماعی و فرهنگی افزود: در راستای ترویج فرهنگ رضوی و گسترش فرهنگ مطالعه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه های عمومی استان زنجان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هفتمین جشنوارة کتابخوانی رضوی از نوزدهم فروردین لغایت یکم تیر ماه توسط کتابخانه های عمومی استان زنجان برگزار می شود، ادامه داد: به مناسبت ایام فرخنده دهه کرامت و در راستای ترویج فرهنگ رضوی و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، هفتمین جشنوارة کتابخوانی رضوی از سری برنامه‌های پانزدهمین جشنوارة بین‌المللی امام رضا(علیه‌السلام) همزمان با سراسر کشور در کتابخانه های عمومی استان زنجان نیز از نوزدهم فروردین لغایت یکم تیر ماه به دو شکل مکتوب و الکترونیکی برگزار می شود.

نیک بخش افزود: جهت تهیه کتابها و پرسشنامه های مسابقه به کتابخانه های عمومی استان زنجان و همچنین برای شرکت در بخش الکترونیکی و دریافت فایل PDF کتابها به پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور www.iranpl.ir مراجعه کنند.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان افزود: مهلت ارسال آثار و پرسشنامه های تکمیل شده به کتابخانه های عمومی یکم تیرماه ۱۳۹۶ خواهد بود و داوری آثار نیز در تاریخ ۲۰ تیرماه انجام گرفته و و آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان این جشنواره نیز همزمان با دهه کرامت سالجاری برگزار خواهد شد.

نیک بخش افزود: هدف از برگزاری این جشنواره اشاعه و ترویج فرهنگ منوّر رضوی، گسترش کتابخوانی ومطالعه کتب مناسب از طریق مطالعه کتب مرتبط با سیرة پاک ائمة معصومین(ع) به‌ویژه حضرت امام رضا(ع) ، شناسایی، معرفی و گرامی‌داشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان کتاب‌های فرهنگی مرتبط با فرهنگ رضوی و کمک به تولید و انتشار گستردة این آثار می باشد.

وی ادامه داد: شش عنوان کتاب در بخش‌های کودک، نوجوان و بزرگسال در موضوع‌های امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت احمد بن موسی(ع) در این جشنواره به مخاطبان و شرکت کنندگان مسابقه عرضه می‌شود.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان گفت: در بخش کودک کتاب «۱۰ قصه از امام رضا(ع) برای بچه‌ها»، نوشته مژگان شیخی، انتشارات قدیانی و در بخش نوجوان نیز کتاب «ماه غریب من»، نوشته مجید ملامحمدی، انتشارات به نشر معرفی شده است.

نیک بخش افزود: در بخش جوان و بزرگسال نیز و برای آشنایی با شخصیت و ابعاد زندگانی حضرت معصومه(س) ، حضرت احمد بن موسی(ع) و همچنین هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا(ع)، به ترتیب کتابهای «بانوی ملکوت»، نوشته علی کرمی‌جهرمی از انتشارات بوستان کتاب ، «چلچراغ» نوشته جلیل عرفان‌منش از انتشارات دفتر پژوهش‌های آستان قدس رضوی ، «زندگی به سبک خورشید»، نوشته مهدی غلامعلی از انتشارت جمال و همچنین کتاب«مهارت‌های زندگی در سیره رضوی»، نوشته محمدرضا شرفی از انتشارت موسسه خدمات مشاوره‌ای و پژوهش‌های اجتماعی ، برای مطالعه و شرکت در مسابقه کتابخوانی این دوره معرفی و انتخاب شده است.

وی گفت: در این دوره نیز همچون دوره گذشته امکان مشارکت خانوادگی در مسابقه کتابخوانی وجود دارد و علاقه‌مندان ضمن اینکه به صورت انفرادی در مسابقه شرکت می‌کنند، این امکان را دارند که با ارسال پاسخ در قالب پاسخنامه‌های خانوادگی، برگزیده جشنواره شوند.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان افزود: همچنین با توجه به برگزاری مسابقه در دو بخش مکتوب و الکترونیکی، به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، حمایت از طبیعت و در راستای تحقق اهداف سال اقتصاد مقاومتی، برای شرکت‌کنندگانی که با روش الکترونیکی پاسخ سؤالات را می‌دهند (در صورت پاسخ صحیح به ۱۸ سؤال) امتیاز کامل و امکان شرکت در قرعه‌کشی در نظر گرفته خواهد شد.

نیک بخش ادامه داد: طبق اعلام دبیرخانه این جشنواره، به برگزیدگان علاوه بر لوح‌سپاس و تندیس جشنواره، هدایایی شامل ۳۱۳ جایزه یک میلیون ریالی برای ۳۱۳ نفر از برگزیدگان بخش انفرادی جشنواره؛ ۸ جایزه ویژه برای ۸ خانواده شامل: مبلغ ۵ میلیون ریال برای خانواده اول و دوم دونفره، ۷ میلیون و پانصد هزار ریال برای خانواده اول سه نفره، مبلغ ۵ میلیون ریال برای خانواده دوم سه نفره،۱۰ میلیون ریال برای خانواده اول چهارنفره، مبلغ ۷ میلیون و پانصد هزار ریال برای خانواده دوم چهارنفره، و همچنین مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای خانواده اول پنج نفره و ۱۰ میلیون ریال نیز برای خانواده دوم پنج نفره اهداء می شود.

وی افزود: شرکت برای عموم علاقه‌مندان در تمامی گروه‌های سنی میسر است و افراد جهت شرکت در این مسابقه می‌توانند از تاریخ ۱۹ فروردین به کتابخانه های عمومی استان زنجان مراجعه کنند.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان تصریح کرد:در سال گذشته ۸ هزار نفر در استان زنجان در ششمین جشنواره رضوی شرکت کردندو امسال پیش بینی می شود به ۲۰ هزار نفر برسد.