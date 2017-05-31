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۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۷

کمک ۳٫۵میلیارد تومانی خیرین در سی‌امین گلریزان ستاد دیه کشور

کمک ۳٫۵میلیارد تومانی خیرین در سی‌امین گلریزان ستاد دیه کشور

مسئولین کشوری و نیکوکاران نیک‌اندیش با حضور در سی‌امین جشن گلریزان ستاد دیه کشور مبلغی معادل ۳ میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان، به منظور آزادی محکومان جرایم غیرعمد اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، عصر دیروز (۹ خرداد ماه) سی‌امین جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری با سخنرانی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها و علاء میر محمدصادقی، رئیس هیئت مدیره ستاددیه کشور در تهران برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از مقامات قضایی، سیاسی و فرهنگی حضور داشتند، خیرین نوعدوست ایران اسلامی با اهدای مبلغ ۳۴ میلیارد ریال، همیار ستاد دیه در آزادی مددجویان واجد شرایط این نهاد مردمی شدند.

جمعی از مدعوین این آیین سنتی، فرصت حضور در مراسم را نداشتند و مبلغ جمع‌آوری شده طبق رویه سال‌های قبل با اهدای وجوهات نقدی خیرین غائب و کمک اهدایی هر ساله نمایندگان مجلس که با فاصله‌ای زمانی نسبت به این ضیافت واریز می‌شود، افزایش خواهد داشت.

گفتنی است، در سی‌امین جشن گلریزان ستاد دیه کشور، رهبر معظم انقلاب با بذل کمک ۳۱۳ میلیون تومانی، اولین چراغ این آیین معنوی را روشن کردند و در ادامه رئیس جمهور کشورمان با اختصاص مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان و سران قوه قضاییه و مقننه هر کدام با واریز مبلغی معادل ۵۰ میلیون تومان، در این امر مشارکت داشتند.

کد مطلب 3993564

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