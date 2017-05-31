به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در اولین نشست شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان فردیس، به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در این حوزه اشاره کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و تعطیلی مدارس، غنیسازی اوقات فراقت نوجوانان و جوانان در دستور کار باشد.
وی با اعلام اینکه آموزش صحیح مهمترین گام در پیشگیری از اعتیاد است، گفت: نحوه آموزش و موضوعات آموزشی باید موردتوجه ویژه باشد.
معاون سیاسی فرمانداری فردیس در ادامه بابیان اینکه وجود افراد کارتون خواب در سطح شهر از دیگر معضلات اجتماعی است، گفت: ساماندهی کارتون خوابها در دستور کار قرار گیرد زیرا عدم هزینه برای جمعآوری و ساماندهی آنها موجب ایجاد خسارتهایی میشود.
وی در ادامه توجه به این موضوع را مهم اعلام کرد و از همه ادارات و سازمانها خواست تا با همکاری و همافزایی با یکدیگر در راستای تحقق این هدف بکوشند.
فلاح نژاد بابیان اینکه فرهنگسازی و پیشگیری و از اعتیاد مهمترین راهکار در بحث مبارزه با مواد مخدر است، عنوان کرد: برای تحقق این مهم باید دستگاههای امنیتی، انتظامی هماهنگی بیشتری داشته باشند تا عملکرد بهتری در این موضوع داشته باشند.
وی اجرای طرح تعطیلی واحدهای صنفی ساعت ۲۴ بامداد را مهم برشمرد و گفت: این طرح برای جلوگیری از وقوع جرائم مختلف مصوب شده است و تمام واحدهای اجرایی اعم از نیروی انتظامی، اتاق اصناف، اداره صنعت- معدن و تجارت، اتحادیهها و غیره موظفاند در راستای اجرای این طرح اقدام کنند.
معاون سیاسی فرمانداری فردیس بر تشکیل کمیته ساماندهی سفرهخانهها تأکید کرد و افزود: برای پیشگیری از وقوع تخلف در این واحدها نظارت بر آنها تشدید شود.
وی با تأکید بر فروش مواد پروتئینی غیرمجاز در باشگاههای ورزشی، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از فروش غیرمجاز مواد پروتئینی باید واحدهای مجاز فروش این مواد شناسایی، نظارت و ساماندهی شوند و همچنین از تعداد آنها آمار و ارقام صحیحی به دست آید و با افراد متخلف دراینباره برخورد قانونی شود.
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