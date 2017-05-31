ترویج ورزش همگانی در استان قزوین در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه در جلسه شورای عالی ورزش استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ضرورت توجه به ورزش همگانی و ایجاد فضای مناسب برای ورزش به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان کاملا احساس میشود لذا ضرورت دارد تمام امکانات ورزشی استان برای تحقق این کار مهم به کار گرفته شود.
شاهرخی تصریح کرد:باتوجه به نزدیکی ایام ارتحال امام راحل، یاد و خاطره معمار بزرگ انقلاب را گرامی میداریم و امیدواریم بتوانیم در مسیر منویات و تحقق آرمانهای امام راحل گام برداریم.
وی با اشاره به وضعیت حوزه ورزش استان افزود:بمنظور پیگیری مصوبات شورای عالی ورزش باید کمیته پیگیری مصوبات تشکیل شود تا نظارت دقیقی در اجرای مصوبات داشته باشیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: برای دستور جلسات این شورا هم باید کارشناسان امر مباحث را کارشناسی کرده و سپس در جلسات اصلی شورا مطرح کنند تا موضوعات مورد بررسی برای رفع مشکلات حوزه ورزش کارگشا باشد.
شاهرخی یادآورشد: ۱۶ نفر از قهرمانان المپیک و بینالمللی برای دریافت مسکن مهر به صورت رایگان به استانداری معرفی شدهاند که این موضوع در حال پیگیری است.
وی بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و تامین اوقات فراغت جوانان و نوجوانان توجه به ورزش همگانی و ایجاد فضای مناسب برای ورزش به منظور پر کردن اوقات فراغت این قشر احساس میشود لذا ضرورت دارد همه امکانات ورزشی استان برای تحقق این امر مهم به کار گرفته شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: هرچند برخی از دستگاههای اجرایی از امکانات مناسب ورزشی برخوردارند اما به مصوبه شورای عالی ورزش از دادن این امکانات به ورزشکاران و مردم خودداری میکنند.
شاهرخی یادآورشد: دستگاههای اجرایی استان قزوین موظفند دراجرای این مصوبه شورای عالی ورزش استان امکانات خود را با تدبیری که دارند، در اختیار حوزه ورزش قرار دهند.
وی بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین هم موظف شده امکانات و سالنهای ورزشی دستگاههای اجرایی استان را برای استفاده هیئتهای ورزشی و عموم مردم ساماندهی کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار عنوان کرد: اگر امکانات ورزشی استان قزوین شناسایی شود اما در ساعات اعلام شده در اختیار ورزشکاران قرار نگیرد، باید به استانداری قزوین گزارش داده شود تا پیگیری لازم صورت گیرد.
شاهرخی یادآورشد: هر مصوبهای نیازمند ساز و کار اجرایی است که این مصوبه هم باید از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین صورت گیرد.
وی افزود:این موضوع بایدبه عنوان یک فرهنگ و تفکر فراگیر در بین تمام مردم به ویژه مدیران دستگاههای اجرایی دولتی نهادینه شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت:طرح ایجاد رغبت برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش استان قزوین در دستور کار دبیرخانه شورای عالی ورزش استان قرار خواهد گرفت تا به اهداف پیش بینی شده برسیم.
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