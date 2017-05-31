به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا ملکشاهی راد در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: حدود یک هفته است که استان لرستان شاهد تجمعات اعتراض‌آمیز سپرده‌گذاران موسسه آرمان است؛ البته این موسسه آرمان با موسسه آرمانی که جناب آقای امینی مطرح کردند، متفاوت است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل مسدود شدن حساب این موسسه سپرده‌گذاران تجمعات اعتراض آمیزی دارند و موجبات نگرانی آنها فراهم شده است، لذا وزیر اقتصاد باید هر چه سریعتر از طریق بانک مرکزی وارد مذاکره شوند و این مسئله را حل کنند و اجازه ندهند که این مسئله تبدیل به یک مسئله اجتماعی شود.

ملکشاهی راد ادامه داد: امروز احساس می شود که امنیت سپرده گذاری و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به خطر افتاده است؛ حتی در برخی بانک‌های خصوصی شنیده می‌شود مردم سپرده‌های خود را پس می‌گیرند؛ در نتیجه نباید بیش از این تعلل شود و مسئولان وارد عمل شوند و اقدامات اساسی صورت گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر صنعت با بیان اینکه به احیای کارخانجات صنعتی در لرستان بی‌توجهی شده است، افزود: امروز بحث اشتغال جوانان یکی از معضلات اساسی در لرستان به ویژه خرم آباد است، لذا نباید به این بی‌توجهی‌ها ادامه داده شود و دستورات لازم برای احیای کارخانجات تعطیل شده صادر شده و اقدامات لازم انجام شود.