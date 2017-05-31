به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت سالروز ارتحال امام(ره) در سخنانی با اشاره به برگزاری این مراسم در مرکز لرستان و شهرستان های مختلف استان اظهار داشت: در این راستا باید فضا سازی و تبلیغات لازم برای برگزاری این مراسم به صورت مطلوب در سطح استان صورت گیرد.

وی با اشاره به برگزاری این مراسم در محل مصلای الغدیر شهر خرم آباد با محوریت سخنرانی آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: همچنین کمیته برگزاری این مراسم نیز در سطح استان راه اندازی می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بیان داشت: در این کمیته ستاد برگزاری نماز جمعه، شهرداری، آموزش و پرورش، صدا و سیما، صنعت، معدن و تجارت، سپاه، استانداری، هلال احمر، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین تبلیغات اسلامی فعالیت خواهند داشت.

خجسته پور با اشاره اینکه مراسم بزرگداشت ارتحال امام(ره) راس ساعت ۱۹ در محل مصلای الغدیر شهر خرم آباد برگزار می شود افزود: همچنین مدیران دستگاههای اجرایی نیز کمک های نقدی خود را برای برگزاری این مراسم و توزیع افطاری بین مردم به حساب موسسه خیریه پیروان امام صادق(ع) با شماره حساب ۳۸۳۶۷۵۷۹ بانک ملت واریز کنند.

وی تاکید کرد: مشارکت مدیران دستگاههای اجرایی باید از طریق هزینه های شخصی آنها باشد و نباید از اعتبارات دولتی در این رابطه استفاده کنند.