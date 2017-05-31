ضرورت رعایت بهره وری در پروژه های عمرانی استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فنی استان هرمزگان با بیان اینکه پروژه های عمرانی سرمایه های کشور هستند، عنوان کرد: با احداث این پروژه ها سرمایه های عظیمی از طریق بودجه های کشور ایجاد شده و نیاز است برای افزایش عمر این پروژه ها نظارت مناسبی بر روند احداث آنها صورت گیرد.

وی کاهش متوسط زمان اجرای پروژه ها و نگه داری از آنها را ضروری برشمرد و افزود: رعایت بهره وری در پروژه های عمرانی امری ضروری است تا هزینه تمام شده این پروژه ها کاهش یابد.

استاندار هرمزگان خواستار استفاده از مصالح با کیفیت و رعایت استانداردها برای مقاوم سازی ساختمان ها شد و بیان داشت: در این زمینه نیاز است فرهنگ سازی کنیم و مردم را آموزش دهیم تا رعایت استانداردها و مقررات ملی در امر ساختمان سازی به یک فرهنگ تبدیل شود.

جادری خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید نظارت کافی را انجام دهد تا افراد فاقد صلاحیت وارد کار ساخت و ساز نشوند و مدیران دستگاه های اجرایی نیز روی کیفیت اجرای پروژه ها نظارت داشته باشند.

وی بر لزوم واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی طبق ماده ۲۷ قانون تنظیم مقررات مالی دولت تاکید کرد و گفت: زمانی که بخش خصوصی توانایی لازم برای اجرای پروژه ها را دارد باید پروژه ها به این بخش واگذار شود.