آرین کشیشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته خود را برای برگزاری چند کنسرت در قالب پروژه موسیقایی «بلک باکس» موسسه آفرینش هنری بارانا آماده می کنیم که این کنسرت قرار است اواسط تابستان امسال میزبان دوستداران موسیقی باشد. در این اجرای صحنه ای که به شیوه ای کاملا متفاوت اجرا می شود، هومن نامداری و همایون نصیری دو نوازنده مطرح کشورمان همراه من خواهند بود.

وی ادامه داد: این پروژه یکی از متفاوت اجراهای صحنه ای من در عرصه موسیقی است که فکر می کنم هم برای خودم و هم برای مخاطبان تجربه شیرین و جالب توجهی به حساب آید. در این اجراها قطعاتی از ساخته های خودم به علاقه مندان در قالب پروژه «بلک باکس» ارائه می شود. این در حالی است که برنامه ریزی هایی نیز برای ساخت یک ویدیو با همراهی شایان فتحی دارم که دربرگیرنده ترکیب سازی فلامنگو بیس و کاخن است و برای خودم دارای جذابیت هایی است که مطمئنم می تواند مورد توجه مخاطبان نیز قرار بگیرد.

این نوازنده گیتار بیس که تاکنون همکاری های زیادی با نوازندگان، آهنگسازان و خوانندگان مطرح کشورمان داشته درباره جزییات آلبوم خود نیز توضیح داد: ضبط اولین آلبوم مستقل من شامل قطعاتی از پروژه «آرین کشیشی» و چند قطعه جدید تابستان امسال آغاز می شود و تمام تلاشم را می کنم که ضبط آلبوم در خارج از ایران انجام پذیرد زیرا این آلبوم به دلیل سبک کاری و کیفیت میکس و مستر نیازمند استودیوی مجهزی است که متاسفانه در ایران من کمتر سراغ دارم به همین دلیل تصمیم دارم ضبط آلبوم را در خارج از کشور انجام دهم که بر این اساس نوازنده های خارجی نیز در کار حضور خواهند داشت.

وی درباره کم تعداد بودن اجراهای صحنه ای مستقل خود تصریح کرد: آخرین اجرای من در بخش تک نوازی مربوط به آذرماه سال گذشته است. دلیل این فاصله زمانی بین اجراهای زنده هم صرفا به دلیل تراکم بالای کاری من و نوازنده ها در حوزه های دیگر است که فرصتی برای اجراهای این چنینی را فراهم نمی کند. ضمن اینکه قبلا مخاطبان استقبال بیشتری از اجراهای تخصصی می کردند اما در ماه های اخیر این کشش مقداری کاهش پیدا کرده از این جهت خود من هم ترجیح می دهم که یک تا دو اجرا بیشتر نداشته باشم چرا که نه کششی در این زمینه وجود دارد و نه توان مضاعفی برای پیگیری امور اجرایی کنسرت های این چنینی برایم وجود دارد.