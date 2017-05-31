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۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۲

آماده باش مراکز درمانی تأمین اجتماعی برای مراسم ارتحال امام (ره)

آماده باش مراکز درمانی تأمین اجتماعی برای مراسم ارتحال امام (ره)

همزمان با بیست‌وهشتمین سالگرد ارتحال امام مطابق با سال‌های گذشته، درمانگاه سیار اداره کل درمان تأمین اجتماعی تهران و یک دستگاه آمبولانس برای ارائه خدمات اورژانسی به زائران مستقر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر محمدعلی همتی معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، از آماده باش مراکز درمانی این سازمان برای خدمت رسانی به زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) در ایام سالروز ارتحال بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

دکتر همتی همچنین از آمادگی باند هلی کوپتر امداد بیمارستان تأمین اجتماعی فیاض بخش برای ارائه کمک‌های امداد هوایی خبر داد و افزود: تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تابعه اداره کل درمان استان تهران که در اطراف مرقد مطهر حضرت امام (ره) قرار دارند، بمنظور امدادرسانی و خدمات دهی رایگان به زائران در ۱۳ و ۱۴ خرداد ماه، در آماده باش کامل به سر می‌برند.

وی با بیان اینکه پزشک متخصص اورژانس و فوریت‌های پزشکی و امدادگر برای ارائه خدمات اورژانسی لازم در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) حضور خواهند داشت، گفت: درمانگاه سیار سازمان تأمین اجتماعی مستقر در محوطه حرم امام (ره) نیز به همراه تجهیزات و آمبولانس مربوطه با آمادگی کامل، خدمات درمانی مورد نیاز را بصورت رایگان به زائران ارائه خواهد کرد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پیش بینی‌های لازم سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با تأمین تجهیزات و نیروی انسانی لازم در مراسم سالگرد رحلت حضرت امام (ره) افزود: آمادگی لازم برای ارائه خدمات اورژانسی به زائران از سوی این سازمان وجود دارد و امیدواریم امسال نیز همچون سال‌های گذشته خدمات درمانی لازم را برای مراجعه کنندگان و زائران با کیفیت مطلوب ارائه دهیم.

کد مطلب 3993676
مهناز قربانی مقانکی

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