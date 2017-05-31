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۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۱۶

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی رزن عنوان کرد:

برگزاری ۱۲۰ کلاس قرآن کریم در شهرستان رزن

برگزاری ۱۲۰ کلاس قرآن کریم در شهرستان رزن

رزن - کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن از برگزاری ۱۲۰ کلاس قرآن کریم در این شهرستان خبرداد.

اکبر شمسی دلربا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ کلاس قرآن کریم در شهرستان رزن توسط موسسات و خانه های قرآنی در حال برگزاری است، گفت: براساس آمار جدیدی که از طریق مسئولین موسسات و خانه های قرآنی و با اعلام مشخصات دقیق اعم از نام اساتید جلسات، زمان و مکان برگزاری رشته های کلاس های قرآنی حفظ و قرائت و مفاهیم به کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن رسیده بیش از ۵۰ کلاس قرآنی دائمی در سامانه تلاوت ثبت شد.

وی در ادامه افزود: غیر از کلاس های دائمی قرآن برگزاری تعداد ۵۰ کلاس سهمیه ای نیز از سوی اداره امور قرآنی استان و اتحادیه موسسات مردمی قرآن به موسسات و خانه های قرآنی ابلاغ شده است.

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن بابیان اینکه بیش از ۲۰ کلاس خودجوش نیز در قالب کلاسهای سنتی و جلسات خانگی درایام ماه رمضان در سطح شهرستان فعال است، گفت: مجموع کلاسهای قرآنی این شهرستان به بیش از ۱۲۰ کلاس قرآنی می رسد.

وی گفت: شهرستان رزن دارای۳ موسسه قرآنی، یک خانه قرآن شهری و ۲۰ خانه قرآن روستایی است که تحت نظارت اداره تبلیغات اسلامی به انجام فعالیت های قرآنی می پردازند.

کد مطلب 3993688

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