برگزاری ۱۲۰ کلاس قرآن کریم در شهرستان رزن

اکبر شمسی دلربا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ کلاس قرآن کریم در شهرستان رزن توسط موسسات و خانه های قرآنی در حال برگزاری است، گفت: براساس آمار جدیدی که از طریق مسئولین موسسات و خانه های قرآنی و با اعلام مشخصات دقیق اعم از نام اساتید جلسات، زمان و مکان برگزاری رشته های کلاس های قرآنی حفظ و قرائت و مفاهیم به کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن رسیده بیش از ۵۰ کلاس قرآنی دائمی در سامانه تلاوت ثبت شد.

وی در ادامه افزود: غیر از کلاس های دائمی قرآن برگزاری تعداد ۵۰ کلاس سهمیه ای نیز از سوی اداره امور قرآنی استان و اتحادیه موسسات مردمی قرآن به موسسات و خانه های قرآنی ابلاغ شده است.

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن بابیان اینکه بیش از ۲۰ کلاس خودجوش نیز در قالب کلاسهای سنتی و جلسات خانگی درایام ماه رمضان در سطح شهرستان فعال است، گفت: مجموع کلاسهای قرآنی این شهرستان به بیش از ۱۲۰ کلاس قرآنی می رسد.

وی گفت: شهرستان رزن دارای۳ موسسه قرآنی، یک خانه قرآن شهری و ۲۰ خانه قرآن روستایی است که تحت نظارت اداره تبلیغات اسلامی به انجام فعالیت های قرآنی می پردازند.