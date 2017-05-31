نظارت بر کالاهای اساسی مردم پردیس در ماه رمضان

محمد حیدریان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این اداره در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در راستای نظارت بر عرضه کالا و خدمات علی الخصوص کالاهای پر مصرف مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، شکر، برنج و روغن در ماه مبارک رمضان از واحدهای صنفی بازرسی و نظارت به عمل می آید.

وی گفت: تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان به همراه دستگاه های نظارتی دیگر مانند مرکز بهداشت و درمان و بازرسان اتاق اصناف صورت می گیرد.

رئیس بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گران فروشی ، کم فروشی ، تقلب موارد را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ به واحد بازرسی و نظارت اداره صنعت،معدن و تجارت اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم به عمل آید.

وی اضافه کرد: قیمت های مصوب اجناس مصرفی مردم مشخص بوده و به اصناف اطلاع رسانی شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهیم کرد، از نظر تقلب در کسب نیز باید عرض کنم که این مساله بسیار برای ما اهمیت دارد و نظارت بر این گونه تخلفات به صورت منظم در دستور کار قرار دارد.