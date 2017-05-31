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۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

رئیس بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس خبر داد؛

نظارت بر کالاهای اساسی مردم پردیس در ماه رمضان

نظارت بر کالاهای اساسی مردم پردیس در ماه رمضان

پردیس- رئیس بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس از نظارت بر کالاهای اساسی مردم پردیس در ماه رمضان خبر داد.

محمد حیدریان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این اداره در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در راستای نظارت بر عرضه کالا و خدمات علی الخصوص کالاهای پر مصرف مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، شکر، برنج و روغن در ماه مبارک رمضان از واحدهای صنفی بازرسی و نظارت به عمل می آید.

وی گفت: تشدید نظارت و بازرسی  از واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان به همراه دستگاه های نظارتی دیگر مانند مرکز بهداشت و درمان و بازرسان اتاق اصناف  صورت می گیرد.

رئیس بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گران فروشی ، کم فروشی ، تقلب موارد را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ به واحد بازرسی و نظارت اداره صنعت،معدن و تجارت اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم به عمل آید.

وی اضافه کرد: قیمت های مصوب اجناس مصرفی مردم مشخص بوده و به اصناف اطلاع رسانی شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهیم کرد، از نظر تقلب در کسب نیز باید عرض کنم که این مساله بسیار برای ما اهمیت دارد و نظارت بر این گونه تخلفات به صورت منظم در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 3993694

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