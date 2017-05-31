بسیج پشتوانه کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حبیب الله میرزایی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) بخش چاه مبارک شهرستان عسلویه افزود: در بسیج خادمی افتخاری بس بزرگ است.

سردارمیرزایی اظهار داشت: کسی در امور و وظایف و ماموریت‌های خود موفق خواهد بود که قدر فرصت‌ها را بداند و کسانی که فرصت‌ها را بشناسند بخوبی می‌توانند از آن بهره ببرند.

وی تصریح کرد: بسیج نیاز به لباس ندارد و در هر مسئولیتی انسان می‌تواند بسیجی باشد و بسیج پشتوانه مملکت و نظام بوده و خواهد بود.

میرزایی خاطرنشان کرد: بسیج یعنی بدنه ملت، بسیج یعنی امت واحده، بسیج مدافع نظام و انقلاب و ولایت است.

وی گفت: بسیج شجره طیبه ای است که حضرت امام با آن مقام روحانیت و معنویت نسبت به بسیجی بودن خود افتخار کرده و به آنان غبطه می خورد.

وی تاکید کرد: بسیج را باید تقویت کرد، هر طوری که امکان دارد، یکی با مال خود، یکی با وقت خود و یکی با علم خود باید به این شجره طیبه و این یادگار امام کمک کرده و آن را تقویت کند.

در این آئین، علی ادرسی تکریم و سروان پاسدار اکبر اسماعیلی آزاد به‌عنوان فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) بخش چاه مبارک معارفه شد.