چهارمين نشست بسيج و رسانه در مشهد به كار خود پايان داد

حسن رشوند دبير اجرايي اين نشست در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت : در دومين روز برگزاري اين نشست سه كارگاه آموزشي با عناوين خبرنويسي و گزارش نويسي همچنين مباني ارتباطات جمعي برگزار شد.

وي در ادامه افزود : آموزش حضوري ، گفتگو با سردبيران روزنامه ها و همچنين ساماندهي خبرنگاران افتخاري بسيج از جمله اهداف اين همايش است .

حسن رشوند تصريح كرد: در كل كشور سه هزار و 300 خبرنگار افتخاري وجود دارند كه تنها كمتر از 500 نفر از اين تعداد فعالين در اين عرصه مي باشند.

وي افزود : در اولين همايش سراسري خبرنگاران افتخاري ، 80 خبرنگار بسيجي حضور داشتند.

گفتني است؛ در مراسم پاياني اين نشست رضائيان مدير مسئول روزنامه جام جم ، رضوانيان از روزنامه جام جام و همچنين دكتر ترابي مدرس مباني ارتباط جمعي از مركز تحقيقات رسانه اي حضور داشتند.