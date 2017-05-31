تصمیم عجیب مسئولان تیم فوتبال نساجی برای فصل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی قائمشهر که به تازگی با تغییرات مدیریتی و فنی مواجه شده است، در فصل جدید با شرایط متفاوتی در رقابتهای لیگ دسته اول ظاهر میشود. بر اساس تصمیمات مدیران جدید این تیم در فصل جدید تمریناتش را در تهران دنبال دنبال میکند و بازیهای خانگیاش را در شهر قائمشهر انجام میشود.
بنا بر این گزارش، به احتمال بسیار زیاد تمرینات تیم نساجی در ورزشگاه اکباتان تهران دنبال میشود و خوابگاه این مجموعه نیز در اختیار بازیکنان غیر تهرانی این باشگاه قرار داده میشود.
تیم فوتبال نساجی فصل گذشته نتوانست چهره یک مدعی صعود را به خود بگیرد و با تغییراتی که در عرصه مدیریتی و فنی در این تیم ایجاد شد، مالک این باشگاه در نظر دارد تا فصل آینده تیمش یک مدعی اصلی برای صعود به لیگ برتر باشد.
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