۱۶۹ هزار کیلوگرم برنج ویژه طرح ضیافت در مازندران توزیع شد

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون ۱۶۹هزار و ۵۰۰ کیلو برنج با قیمت دو هزار و ۷۰۰ تومان و ۱۹۰ هزار کیلو شکر با قیمت دو هزار و ۷۵۰ تومان در قالب طرح ضیافت برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان با توجه به تقاضای بازار توزیع شده است.

وی افزود: با توجه مجوزهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی ، مقادیر هزار و ۱۲۲ تن برنج و۸۲۲تن شکر را در قالب " طرح توزیع سبد کالای اساسی ضیافت "ماه مبارک رمضان و بر اساس مصوبه کمیتهٔ تنظیم بازار، در استان توزیع می‌شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ با بیان این مطلب اظهار داشت: قیمت شکر تحویلی به عاملین توزیع درب کارخانه به ازای هر کیلو دو هزار و ۵۲۰ تومان محاسبه شده و عاملین موظف هستند این کالا را حداکثر به قیمت هر کیلو دو هزار و ۸۵۵ تومان به مصرف کننده نهایی بفروشند.

جعفری با بیان اینکه قیمت فروش برنج‌ها به مباشرین توزیع شامل: فروشگاه‌های زنجیره ای و تعاونی‌های مصرف، درب انبارهای این شرکت به ازای هرکیلو گرم دو هزار و ۴۰۰ تومان است، افزود: قیمت فروش برنج برای مصرف کنندگان نهایی در فروشگاه‌ها به ازای هر کیلو دو هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.

وی تصریح کرد: شکر سفید تصفیه شدهٔ درجه یک با توجه به جمعیت استان، جهت مصارف خانوار در نظر گرفته شده است که از طریق عاملین توزیع بین مردم توزیع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ در خصوص چگونگی توزیع اقلام فوق اظهار داشت : این کالاها با معرفی نامه کارگروه تنظیم بازار استان و با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق فروشگاه‌های بزرگ، زنجیره ای و تعاونی‌های مصرف در سطح استان توزیع خواهد شد.